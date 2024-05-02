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Fren yerine gaza bastı, otomobille kahvehaneye daldı! Çok sayıda yaralı var! "Önüne geleni süpürdü"

02.05.2024 20:48
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Adana’da ehliyetsiz sürücü, park etmek istediği aracının fren pedalı yerine gaz pedalına basınca kahvehaneye girdi. Feci kazada kahvehanenin önünde ve içeride oturan 5 kişi yaralandı. Yaralılarından birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Bir görgü şahidi ise yaşanan olayı "Kahvehanenin dışında önüne geleni süpürdü. İlk başta kendimize gelemedik, suikast gibi bir şey olduğunu düşündük. İnsanlar panik içinde kaldı" ifadeleriyle anlattı.

Fren yerine gaza bastı, otomobille kahvehaneye daldı! Çok sayıda yaralı var! "Önüne geleni süpürdü"

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi Dadaloğlu Bulvarı'nda meydana geldi.

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BİR YARALININ DURUMU AĞIR

Kazada dışarıda ve içeride oturan 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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İddiaya göre, ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü M.T., otomobili park ederken fren pedalı yerine gaz pedalına basınca cadde üzerinde bulunan kahvehaneye girdi.

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"ÖNÜNE GELENİ SÜPÜRDÜ"

Kazaya şahit olan Ali Barut, “Araç burada park halindeyken, arkadaş ehliyetsiz bir şekilde aracı çalıştırıp bir anda panik yapınca gaz ve fren pedalının yerini karıştırıp kahvehaneye girdi. Araç içeri girerken yerdeki betona tekerini vurunca lastiği patladı. Böylelikle araç sağa doğru dönünce kahvehanenin dışında önüne geleni süpürdü, sağ köşeye kadar gitti, orada da betona vurunca durdu. İlk başta bir kendimize gelemedik, suikast gibi bir şey olduğunu düşündük. İnsanlar panik içinde kaldı. Aracın altında kalan, ezilen var mı diye otomobile koştuk. Çok şükür öyle bir durum olmadı fakat 4 arkadaşımız hafif yaralandı, bir arkadaşımız ağır yaralandı” dedi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana kahvehane kaza
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