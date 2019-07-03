AB'de başkanlık pozisyonları için uzlaşmaya varılması

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) liderlerinin temel kurumların başkanlık pozisyonları için vardığı anlaşmaya Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) siyasi gruplardan tepki geldi.

Müzakereler boyunca sıkça ismi AB Komisyonu Başkanlığı için geçen Hollandalı Frans Timmermans'ın liste başı adayı olduğu Sosyal Demokratlar (S&D) yazılı bir açıklama yaptı.

S&D Başkanı Iratxe Garcia, "Bu öneri bizim için büyük bir hayal kırıklığıdır." ifadesini kullanarak, AP'deki ikinci büyük siyasi grubun her zaman güçlü bir şekilde Avrupa demokrasisini ve AB Komisyonu Başkanlığına liste başı adaylarının seçilmesini öngören Spitzenkandidat sürecini desteklediğini kaydetti.

Garcia, "AB Konseyi'ndeki popülist hükümetlerin sadece hukukun üstünlüğü ve ortak Avrupa değerlerini savunduğu için en iyi adayı elemesi kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Timmermans'ın adaylığına Vişegrad ülkeleri olarak bilinen Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya açık bir şekilde karşı çıkmıştı.

- Yeşillerden sert tepki

AP seçimlerinde sandalye sayısını artıran Yeşillerden de AB liderlerinin anlaşmasına sert tepki geldi.