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AB'den İran'a 18 milyon avroluk destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 17:20 | Son Güncelleme

Yardım paketi, ekonomik ve sosyal kalkınmayı destekleyen projeleri kapsayacak

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), İran'a 18 milyon avroluk destek paketini açıkladı.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, İran'a yönelik 8 milyon avrosu özel sektöre olmak üzere sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmayı destekleyen projeler için 18 milyon avroluk paketin kabul edildiği belirtildi.

Söz konusu yardım, İran nükleer anlaşması kapsamında AB tarafından yapılması planlanan 50 milyon avroluk toplam destek tutarının ilk paketini oluşturuyor.

AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini yaptığı açıklamada, "İran nükleer anlaşması sonucunda AB-İran ilişkilerinin yenilenmesinden bu yana birçok sektörde iş birliğimiz arttı. Bunu sürdürmeyi taahhüt ediyoruz. Bu yeni paket ekonomik ve sektörel ilişkileri genişletecek." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
AB destek ekonomik İRAN Paket

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