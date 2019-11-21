AB'den İran'da itidal çağrısı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), İran'da benzin zammı sonrası başlayan gösterilerde taraflara itidal çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İran'daki gösterilerde can kaybı ve yaralanmaların olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, "Sosyo-ekonomik zorluklar, şiddetle değil kapsayıcı diyalogla çözülür. İran güvenlik güçlerinin şiddetten uzak durmasını, göstericilerin de barışçıl bir şekilde protestolarını gerçekleştirmesini bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Hiçbir türde şiddet kabul edilemez." vurgusu yapılan açıklamada, ifade ve toplanma özgürlüğünün güvence altına alınması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, İranlı yetkililere bilginin serbest dolaşımı ve internete erişimin sağlaması için çağrı yapıldı.

- İran'da benzin zammı protestolara yol açtı

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine üç kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başladı.