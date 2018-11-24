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AB'den Libya için 50 milyon avroluk kalkınma programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 21:47 | Son Güncelleme

AB, Libya'da 24 belediyeye destek olmak amacıyla 50 milyon avroluk kalkınma programı başlattı

Avrupa Birliği (AB), Libya genelindeki 24 belediyeye, verdiği hizmetlerde destek olmak amacıyla 50 milyon avroluk bir kalkınma programı başlattı.

AB Libya Misyonu'nun Facebook sayfasından yapılan açıklamada, AB'nin finanse ettiği programın "iyileşme, istikrar, sosyal ve ekonomik kalkınma" ismini taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, Libya'da vatandaşların temel hizmetlere erişiminin artırılması için Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu'nun (UNICEF) da söz konusu program bünyesinde çalışacağı ifade edildi.

AB'nin programıyla, halkın sağlık, eğitim, su, sanitasyon ve sosyal hizmetlere erişiminin sağlanacağı, UNDP ile UNICEF'in ise karar alma sürecine rehberlik etmek ve bakanlıkların kapasitesini artırmak için gerekli bilgileri toplama alanında çalışacağı kaydedildi.

Açıklamada, Libya'da 670 bin 500 kişinin su ve sanitasyon alanında yardıma ihtiyacı olduğu, savaş nedeniyle 489 okulun zarar gördüğü ve 267 bin öğrencinin eğitim sürecinin etkilendiği ifade edildi ve bu ihtiyaçların giderilmesi için çalışılacağı vurgulandı.

Söz konusu programın, Libya belediyeleri tarafından sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması için AB tarafından desteklenen en büyük program olduğuna işaret edildi.

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Anahtar Kelimeler:
AB kalkınma desteği Libya

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