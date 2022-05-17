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AB'den Rus enerjisine alternatif plan: 'Yeni kamu binalarına güneş panelleri zorunluluğu getiriliyor'

17.05.2022 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus enerjisine olan bağlılıktan 2027 yılına kadar tamamen kurtulmayı amaçlayan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, bu amaçla tüm yeni kamu binaları ile ticari binalara güneş panellerinin kurulmasını istiyor.

AB'den Rus enerjisine alternatif plan: 'Yeni kamu binalarına güneş panelleri zorunluluğu getiriliyor'

Rus enerjisine olan bağlılıktan 2027 yılına kadar tamamen kurtulmayı amaçlayan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, bu amaçla tüm yeni kamu binaları ile ticari binalara güneş panellerinin kurulmasını istiyor.

Yaklaşık 210 milyar Euro'luk maliyete sahip olacak yeni planın yürürlüğe girmesiyle, Avrupa ülkelerinin uzun vadede ciddi bir tasarruf sağlayacağı belirtiliyor.

Çevre ve İklim Değişikliğinden Sorumlu AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Rusya'dan fosil yakıt alımına son vermeyi ve sürdürülebilir bir enerji sistemine geçişi hızlandırmayı amaçlayan "RePower" adlı Avrupa planını Çarşamba günü açıklayacak.

Belçikalı kamu yayıncısı VRT'ye göre yeni plan, Avrupa'da yapılacak tüm yeni kamu binalarına güneş panelleri konulması zorunluluğunu içeriyor.

Plana göre, ticari binaların da zorunlu güneş paneli uygulaması kapsamına alınması olasılığı bulunuyor.

Bu yükümlülüğün pratikte nasıl uygulanacağı henüz belli değil. Güneş paneli zorunluğunun, AB ülkeleri için yaklaşık 210 milyar Euro'luk bir maliyet gerektireceği belirtiliyor.

Bu yüksek bir maliyet gibi görünse de, Rus fosil yakıtlarına olan bağlılığın ortadan kalmasıyla birlikte AB'nin önemli ölçüde tasarruf sağlayacağı düşünülüyor.

Maliyetlerin AB kurtarma fonu aracılığıyla üye ülkelere ödenecek olan paradan kesilmesi öngörülüyor.

Yeni plana göre AB, daha fazla emisyon hakkı satarak, 20 milyar Euro'luk bir ek kazanç elde etmeyi amaçlıyor. AB ülkelerindeki şirketler, yaydıkları ton karbondioksit başına sertifika almak zorunda.

Avrupa ülkeleri şu anda hala ihtiyaç duyduğu gazın yüzde 40'ını, petrolün yüzde 27'sini ve tüm kömürün yüzde 46'sını Rusya'dan tedarik ediyor.

Geçen yıl Avrupa, kömür, petrol ve gaz için Rusya'ya 99 milyar Euro ödedi.

https://www.youtube.com/watch?v=QIxcVxOrCns

"RePower" adlı planın asıl hedefi, Rusya'dan alınan doğalgazdan kurtulmak. Çünkü Rusya'dan kömür alımı Ağustos ayında aşamalı olarak sona erecek. Bu yılın sonunda da Rusya'ya yönelik petrol ambargosu yürürlüğe girecek.

Birlik, 2027'nin sonunda, Rus enerjisinden tamamen bağımsız olmayı amaçlıyor.

Yeni plan, Avrupa'da 2030 yılına kadar yüzde 32 olarak belirlenen yenilenebilir enerji hedefini yüzde 45'e çıkarmayı vadediyor.

Timmermans, Çarşamba günü, bu konuda gerekli bütçeden, mevzuatta yapılacak değişikliklere kadar hedefe ulaşmak için neyin gerekli olduğunu ayrıntılı biçimde açıklayacak.

Avrupa medyasına göre, AB yönetimi sadece kamu binaları için değil, evler dahil tüm binalar için güneş paneli zorunluğu seçeceğini de masada tutuyor.

Geçen hafta Belçika, Avusturya, İrlanda, Litvanya, Lüksemburg ve İspanya'dan ilgili bakanlar, Frans Timmermans ve AB Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Kadri Simson'a bir mektup göndererek, zorunlu güneş paneli önerisinde bulunmuştu.

Yeni inşa edilecek ya da yenilenecek evlerin çatılarına güneş paneli konulmasını isteyen bakanlar, "özellikle düz çatılarda, kamu binalarında, süpermarketlerde ve büyük perakende alanları ile endüstriyel alanlarda" güneş panellerinin zorunlu hale getirilmesini önermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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