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AB'den Türkiye'nin üyelik sürecine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 14:28 | Son Güncelleme

AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas: - "AB Komisyonunun resmi tutumu Türkiye ile katılım müzakerelerinin sürdürülmesi yönünde"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Türkiye ile katılım müzakerelerinin sürdürülmesini desteklediğini açıkladı.

AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, günlük basın toplantısında AA muhabirinin "AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn Türkiye ile müzakerelerin sonlandırılması gerektiğini ifade etti. Bu AB Komisyonunun resmi tutumunu yansıtıyor mu?" sorusunu yanıtladı.

AB Komisyonunun resmi tutumunun "sadece ve sadece" Başkan Jean-Claude Juncker tarafından dile getirilebileceğinin altını çizen Schinas, "AB Komisyonunun resmi tutumu Türkiye ile katılım müzakerelerinin sürdürülmesi yönündedir." dedi.

Bulgaristan'ın Varna kentinde 26 Mart'ta düzenlenen AB-Türkiye Zirvesi'nde, Başkan Juncker ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın Türkiye'de reform süreci ve iyi komşuluk ilişkilerinin önemine vurgu yaptığını anımsatan Schinas, bunun Türkiye ile iletişim kanallarını açık tutmak ve üyelik müzakerelerini sürdürmek için gerekli olduğunu kaydetti.

- Hahn müzakerelerin sonlandırılmasını istedi

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Alman Die Welt gazetesine verdiği röportajda, Türkiye ve AB'nin "yeni yollar" keşfetmesi gerektiğini belirterek, Türkiye ile katılım müzakerelerinin sonlandırılması gerektiğini savunmuştu.

Türkiye'nin AB üyeliğinin "yakın gelecekte" gerçekleşemeyeceğine işaret eden Hahn, müzakerelerin "gerçekçi bir stratejik ortaklık kurulmasını" engellediğini ifade etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
AB Hahn katılım müzakereleri Türkiye Üyelik

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