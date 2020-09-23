HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Abdest alıp namazı beklerken şizofren hasta tarafından bıçaklandı

Abdest alıp namazı beklerken şizofren hasta tarafından bıçaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 14:32 | Son Güncelleme

Kocaeli’de şizofren saldırgan tarafından bıçaklanması sonucu ağır yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen şahsın abisi Umut Mercan, namaz saatini bekleyen kardeşinin bıçaklanma anlarını anlattı.

Kocaeli’de şizofren saldırgan tarafından bıçaklanması sonucu ağır yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen şahsın abisi Umut Mercan, namaz saatini bekleyen kardeşinin bıçaklanma anlarını anlattı. Kardeşinin durumunu da anlatan Mercan, "Tüm beyin fonksiyonları durmuş çok küçük bir umut yaşasa bile bitkisel hayat gibi bir şey” dedi.

Olay, 19 Eylül günü İzmit Bekirdere’de bulunan bir derneğin lokalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki Volkan Mercan, arkadaşıyla bir masaya oturarak çay sipariş etti. Bu sırada içeri giren, akli dengesinin yerinde olmayan ve kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, elindeki bıçakla masada çay içen Volkan Mercan’ı göğsünden ve sırtından defalarca bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Volkan Mercan olay yerine çağrılan ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Volkan Mercan’ın beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan saldırganın daha önce de birlikte yaşadığı babasını bıçakla yaraladığı öğrenildi. Saldırgan, emniyetteki işlemleri ardından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

“Orada namaz saatini bekliyor”
Olayın ardından beyin ölümü gerçekleşen ve doktorların ümidi kestiği kardeşi hakkında konuşan ağabey Umut Mercan, “Kardeşim yıllık izindeydi çay ocağına gidiyor, hiç tanımadığı şizofren birisi bıçağı alıp kardeşime saplıyor. Semerkand Dergahı’nda oldu olay, kardeşim namaz kılan birisi. Çocuk namaz saatini bekliyordu. Oturup çay içerken geliyor takıyor bıçağı işte. Bize denilen dört bıçak darbesi ama ben görüntüleri izledim dörtten fazla. Şu an kardeşim yoğun bakımda, kalbinde kesikler ciğerinde yırtıklar var. Ölümle pençeleşiyor kurtaramayacaklar. Doktorlar ümidini kesti. Bugün yarın bekliyoruz. Tüm beyin fonksiyonları durmuş çok küçük bir umut yaşasa bile bitkisel hayat gibi bir şey” dedi.

“Bekardı, para biriktiriyordu, ev alacaktı, nasip olmadı”
Daha öncede babasını bıçakladığını söyleyen Mercan, “Babasına yapan dışarıda başkalarına ne yapmaz. Kardeşimle bir tanışmışlıkları yok kardeşim olmasaydı başkasına yapardı. Benim amacım başkasının başına gelmesin. 42 yaşındaydı belediyede çalışıyordu. Bekardı, para biriktiriyordu ev alacaktı nasip olmadı. Polislerin bana söylediği şey savcılık kapatacak yer arıyor, koca devlet kapatacak yer arıyor. Polislerin söylemesine göre iki ay sonra salınacak. Bu çok kötü bir şey. Dışarıda gezecek bu adam başkasına da zarar verecek. Zarar vereceği zaman kime ne anlatacaklar, başımıza bela olur” diye konuştu.

“Kaza değil bu gelip pisi pisine kardeşimi bıçaklamış”
Abi Mercan, “Ben Bekirdere de oturuyorum çocuk da Bekirdere’de oturuyor yarın öbür gün ben bu adamla karşılaşacağım beni psikolojik olarak düşünmeleri lazım. Bu adama ceza vermeleri lazım çıkarmamaları lazım. Küçük bir adam değil 40 yaşında aklı başında bir adam. Kaza değil bu gelip pisi pisine kardeşimi bıçaklamış. Cezasını çekmesini istiyorum. Çocuk namaz saatini bekliyordu. Çay içerken gelip bıçaklıyor” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı
Müyesser Yıldız hakkında istenen ceza belli olduMüyesser Yıldız hakkında istenen ceza belli oldu
Liselerde yüz yüze eğitim olacak mı?Liselerde yüz yüze eğitim olacak mı?
En Çok Okunan Haberler
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
20 gönüllü aşılandı, ciddi yan etki yok
20 gönüllü aşılandı, ciddi yan etki yok
Kamuda yeni dönem bugün başladı! Zorunlu oldu
Kamuda yeni dönem bugün başladı! Zorunlu oldu
O süre 9 aya çıkarıldı! Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde düzenleme
O süre 9 aya çıkarıldı! Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde düzenleme
Koronavirüsten öldü, tabutu yakıldı
Koronavirüsten öldü, tabutu yakıldı
Caniden polise kan donduran sözler! 'Sağ kalmaz'
Caniden polise kan donduran sözler! 'Sağ kalmaz'
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Diğer Haberler
Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama
Gülay Uygun'un ölümüyle flaş açıklama
Genç kadın ormanlık alanda öldürülmüştü: Son sözü 'Abla bu cehennem bitse artık' oldu
Genç kadın ormanlık alanda öldürülmüştü: Son sözü 'Abla bu cehennem bitse artık' oldu
Berkin Elvan davasında kritik gelişme! Mütalaasını açıklamak üzere dosya savcıya gönderildi
Berkin Elvan davasında kritik gelişme!
İstanbul Boğazı'nda zor anlar! 292 metrelik gemide makine arızası
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Böyle kurtarıldı
ABD'li aileye Dolmabahçe'de gasp girişimi
ABD'li aileye Dolmabahçe'de gasp girişimi
İBB önündeki servisçilerin eyleminde arbede
İBB önündeki servisçilerin eyleminde arbede
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.