Abdest almaya camiye gitti, dehşeti yaşadı! Araçtan kurşun yağdırdı

Malatya'da bir kişi abdest almak için girdiği caminin tuvaletinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay, 15.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir şahıs Özer Sokak'a gelen bir ticari taksiden, caminin tuvaletine abdest almak için giren M.E.'ye (32) tabancayla ateş açtı. Saldırıda sağ bacağına kurşun isabet alan M.E. yaralandı.

YARALI ŞAHIS HASTANEDE

Olay sonrası ticari taksi bölgeden hızla uzaklaşırken, ihbar üzerine camiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılırken, bölgede inceleme yapan ekipler iki adet boş kovan buldu.

Olayın şüphelisi olduğu belirlenen Ö.Y.'nin olaydan yaklaşık bir buçuk saat sonra Yunus ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. (İHA)

