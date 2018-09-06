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ABD'li aktör Burt Reynolds hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 22:42 | Son Güncelleme

ABD'li aktör Burt Reynolds hayatını kaybetti

ABD'li sinema oyuncusu Burt Reynolds, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Reynolds'ın menajeri tarafından yapılan açıklamada, ünlü oyuncunun kalp krizi geçirmesinin ardından ABD'nin Florida eyaletinde bir hastaneye kaldırıldığı ve burada yaşamını yitirdiği belirtildi.

Televizyon kariyerine 1950'li yıllarda başlayan Reynolds, 1962-1965 arasında "Gunsmoke" adlı diziyle tanınmaya başlanmıştı.

Beyaz perdeye 1972'de çekilen "Deliverance" adlı filmle adım atan Reynolds, 1974'teki "The Longest Yard", 1977'deki "Smokey and the Bandit" filmleriyle ününü pekiştirdi.

Reynolds, 1997'de çekilen "Boogie Nights" filmiyle Altın Küre'de "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü"ne layık görülürken, bu filmle Oscar Ödülleri'ne aynı dalda aday gösterilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
aktör Burt Reynolds Hollywood

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