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ABD'li isimlerden, yönetimin Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimleri kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 04:20 | Son Güncelleme

2020 seçimlerinin aday adaylarından Vermont Senatörü Bernie Sanders: - "Donald Trump, bir kez daha ABD'yi izole etmekte ve aşırılıkçı tabanını tatmin etme uğruna diplomasiyi baltalamaktadır" - ABD Kongresinin ilk Müslüman kadın vekillerinden Ilhan Omar: - "Yahudi yerleşimleri uluslararası hukuku, ABD'nin on yıllardır süregelen dış politikasını ve Filistin halkınının insan haklarını ihlal etmektedir. Barış ihtimaline inanan herkes şu anda sesini yükseltmelidir" - Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi Başkanı Nihad Awad: - "Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşimleri yasa ve ahlak dışıdır. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Başkan Trump, dikkatleri azil soruşturmasının üzerinden uzaklaştırmak için aşırılıkçı tabanlarını tatmin ediyor"

WASHINGTON (AA) - ABD'li siyasetçiler ve yetkililer, Trump yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmasına tepki gösterdi.

ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinin aday adaylarından Vermont Senatörü Bernie Sanders, Twitter'dan ABD yönetiminin kararına tepkisini dile getirdi.

Sanders, "İşgal altındaki topraklardaki Yahudi yerleşimleri yasa dışıdır. Bu uluslararası hukukta ve birçok Birleşmiş Milletler kararında açıkça belirtilmiştir. Donald Trump, bir kez daha ABD'yi izole etmekte ve aşırılıkçı tabanını tatmin etme uğruna diplomasiyi baltalamaktadır." ifadelerini kullandı.

- Ilhan Omar, karara Martin Luther King'in sözleriyle tepki gösterdi

Öte yandan ABD Kongresinin ilk Müslüman kadın vekillerinden Ilhan Omar da, söz konusu karara ilişkin Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Açıklamasında, Martin Luther King'in "Her şeyin sonunda, düşmanlarımızın sözlerini değil, dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız." sözlerine yer veren Omar, "Yahudi yerleşimleri uluslararası hukuku, ABD'nin on yıllardır süregelen dış politikasını ve Filistin halkınının insan haklarını ihlal etmektedir. Barış ihtimaline inanan herkes şu anda sesini yükseltmelidir." çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığının eski üst düzey Orta Doğu Yetkilisi Gerald Feierstein, Politico'ya yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimlerinin uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu vurgulayarak, "ABD'nin bu kararı, Trump yönetiminin uluslararası toplumun durduğu noktadan ve ABD'nin 1967'den bu yana sürdürdüğü politikadan tamamen uzaklaştığını göstermektedir." yorumunda bulundu.

- Müslüman toplum liderinden tepki

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Başkanı Nihad Awad da ABD'nin son kararına tepki gösteren isimlerden oldu.

Awad yaptığı açıklamada, "Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşimleri yasa ve ahlak dışıdır. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Başkan Trump, dikkatleri azil soruşturmasının üzerinden uzaklaştırmak için aşırılıkçı tabanlarını tatmin ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

- ABD'nin Yahudi yerleşimleri kararı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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ABD Batı Şeria israil Yahudi yerleşimleri

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