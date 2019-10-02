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ABD'li Kongre üyelerinden Trump'a "Kaşıkçı"eleştirisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 21:53 | Son Güncelleme

Kongre üyeleri, Cemal Kaşıkçı cinayetinin 1. yıl dönümünde, Trump yönetimini olayın aydınlatılması için adım atmamakla eleştirerek, konunun takipçisi olmaya devam edeceklerini belirtti - Virginia Senatörü Demokrat Tim Kaine: - "Başkan Donald Trump, Suudi Arabistan'ın hesap vermesini sağlayamadı ve Cemal'in savunduğu basın özgürlüğünü baltaladı" - Connecticut Senatörü Demokrat Chris Murphy: - "Kaşıkçı cinayeti için anlamlı bir şekilde hesap sorulması adına baskı yapmayı sürdüreceğim. İlk iş olarak, Başkan Trump'ın Suudilerle yaptığı görüşmelerin dökümlerini almalıyız"

WASHINGTON (AA) - ABD'li Kongre üyeleri, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin 1. yıl dönümünde Başkan Donald Trump'ı bu konuda gerekli adımları atmamakla eleştirdi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Demokrat Adam Schiff, Kongre'de düzenledikleri bir basın toplantısında, Kaşıkçı cinayeti hakkında açıklamalarda bulundu.

Ölümünün 1. yıl dönümünde Suudi gazeteci Kaşıkçı'yı anan ikili, Kaşıkçı ailesine bir kez daha başsağlığı diledi.

Pelosi ve Schiff, adaletin yerini bulması için çabalayacaklarını belirterek, ABD Başkanı Trump'ı da bu konuda eleştirdi.

Bazı senatörler de hem Twitter paylaşımlarıyla hem de yazılı açıklamalarla Kaşıkçı cinayetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Virginia Senatörü Demokrat Tim Kaine, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Suudi Arabistan hükümetinin, Cemal Kaşıkçı'yı onların insan hakları ihlallerini ortaya çıkardığı için öldürmesinin üzerinden 1 yıl geçti. Başkan Donald Trump, Suudi Arabistan'ın hesap vermesini sağlayamadı ve Cemal'in savunduğu basın özgürlüğünü baltaladı." diye yazdı.

Temmuzda FBI'a Kaşıkçı cinayetine ilişkin soruşturma açılması talebinde bulunduğunu hatırlatan Kaine, FBI'ın Virginia'da yaşayan bir kişinin (Kaşıkçı) öldürülmesini tüm yönleriyle araştıracağını umduğunu kaydetti.

Kaine, ABD Başkanı'nın medyaya olan tavrına ilişkin de "Trump, basına karşı sürekli yaptığı saldırılarla, gazetecilere karşı şiddeti kışkırtıyor. Trump, dünya genelindeki otokratik liderlere, Amerika'nın artık temel özgürlüklerini savunmayacağı mesajını gönderiyor." ifadelerini kullandı.

- "Trump'ın Suudilerle görüşme dökümleri yayınlansın"

Connecticut Senatörü Demokrat Chris Murphy de yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan hükümetini "Kaşıkçı cinayeti hakkında ABD Kongresi ve Amerikan halkına yalan söylemekle" suçladı.

Trump'ın Suudi Arabistan politikasının, ABD'nin güvenliğine zarar verdiğini savunan Murphy, şunları kaydetti:

"Kaşıkçı cinayeti için anlamlı bir şekilde hesap sorulması adına baskı yapmayı sürdüreceğim. İlk iş olarak, Başkan Trump'ın Suudilerle yaptığı görüşmelerin dökümlerini almalıyız. Bu dökümlerin, yönetim yetkilileri tarafından, Trump'ın suçlayıcı ve utandırıcı eylemlerini saklamak için gizli bir sunucuda tutulduğu iddia ediliyor."

- "Adalet yerini bulacak

Vermont Senatörü Demokrat Patrick Leahy de yaptığı yazılı açıklamada, Kaşıkçı'yı saygıyla andıklarını belirterek, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, kendisine karşı gelenlerin infazını sistematik bir şekilde emrederken, şu ana kadar Kaşıkçı cinayeti nedeniyle ceza almaktan kaçtı." ifadesini kullandı.

Kaşıkçı cinayetinin cezasız kalmasının dünyanın diğer bölgelerindeki gazetecilerin de hayatını tehlikeye atacağına işaret eden Leahy, "Suudi Arabistan hükümetine, Beyaz Saray'a ve ABD Dışişleri Bakanlığına, bu cinayeti kabul etmediğimizi hatırlatmak istiyorum. Cemal Kaşıkçı öldürüldü ve bunun kimi suçu olduğu konusunda bir şüphe yok. Adalet yerini bulacak. Ne kadar zaman alırsa alsın." değerlendirmesinde bulundu.

California Senatörü Demokrat Dianne Feinstein de yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ı, Amerika'nın bu tür küstah insan hakları ihlallerini desteklemeyeceğini Suudi Arabistan'a göstermeye davet etti.

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