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ABD'li sanatçı Della Miles Cumhuriyet Balosu'na katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 22:54 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümünde düzenlenen Cumhuriyet Balosu'na katılan Della Miles, Türkçe şarkı seslendirdi

İZMİR (AA) - Türkiye'ye yerleşip Müslüman olan ABD'li sanatçı Della Miles, İzmir Özel Türk Koleji (İTK) Mezunları Derneği tarafından düzenlenen Cumhuriyet Balosu'na katıldı.

Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok sanatçının vokalistliğini yaparak ünlenen, geçen yıl Türkiye'ye yerleşip Müslüman olan Miles, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümünde Atatürk'ün Latife Hanım'la dünya evine girdiği Uşakizade Köşkü'nde mezunlarla bir araya geldi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği yemekler, danslar ve müziklerin yer aldığı baloda Miles, Nil Burak'ın "Yalnızım Ben" şarkısını seslendirdi.

Miles baloya davet edilmekten çok onur duyduğunu ve çok şanslı hissettiğini belirterek, "Türklerle çok entegre durumdayım. Türk kültürüne dair çok şey öğrendim ve Türkiye'de herkes bana kız kardeşi gibi davranıyor. Atatürk'ün Türkiye için çok önemli bir lider olduğunu biliyorum. Atatürk'ün sistemi değiştirdiğini, devrimler yaptığını biliyorum." diye konuştu.

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Cumhuriyet Balosu Della Miles İzmir Özel Türk Koleji sanatçı

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