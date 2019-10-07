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ABD'li Senatör Graham'ın "YPG/PKK" çelişkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 21:11 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye kararını sert dille eleştiren Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 2015'teki bir Kongre oturumunda PYD/YPG'nin PKK ile yakın ilişkisine dikkati çekmiş ve Türkiye'nin tepki göstermekte haklı olduğunu belirtmişti - Söz konusu oturumda Graham: - "Türkiye'den yeni döndüm. (ABD'nin YPG/PKK'yı silahlandırması) Bu konu onlar için bir sorun. Bunun dünyanın en aptalca fikri olduğunu düşünüyorlar ve ben de onlarla aynı fikirdeyim. 'Peki Türkiye neden kızdı' diye merak ediyorsanız, sebebi Suriye'de Türk hükümetiyle çarpışan bir terör örgütünü silahlandırmamız"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye kararını sert dille eleştiren Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 2015'teki bir Kongre oturumunda PYD/YPG'nin PKK ile yakın ilişkilerine dikkati çekmiş ve Türkiye'nin tepki göstermekte haklı olduğunu ifade etmişti.

Graham, Trump'ın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yapacağı operasyona destek vermeyeceği ve bu bölgeden askerlerini çekme kararına en sert tepki gösteren isimlerden biri oldu ve bu kararın "akıllıca olmadığını" savundu.

YPG/PKK'lı teröristleri "ABD'nin DEAŞ'ı yenmesine yardım eden Kürt kuvvetler" olarak nitelendiren Graham, Türkiye'yi Suriye'nin kuzeyine bir operasyon düzenlemesi durumunda "yaptırım" uygulamakla tehdit etti.

Ancak, Graham 2015'te ABD Kongresi'nde yapılan bir oturumda dönemin Savunma Bakanı Ashton Carter ile girdiği diyalogda, Türkiye'nin YPG/PKK konusunda haklılığını savunması ile hafızalara kazınmıştı.

ABD'nin elindeki raporlarda PYD/YPG'nin, PKK ile bağlantılı olduğunun belirtildiğine işaret eden Graham, Carter'a "Peki Türk hükümetinin gözünde PKK bir terör örgütü değil mi?" sorusunu yöneltmişti.

- "YPG’yi silahlandırdığımız için Türklerin bize kızgın olması şaşırtıcı mı?"

Carter'ın, "PKK sadece Türk hükümetinin değil, ABD hükümetinin gözünde de terör örgütü." yanıtı üzerine Graham, "Peki Suriye’de PKK ile bu kadar yakın ilişkide olan YPG’yi silahlandırdığımız için Türklerin bize kızgın olması şaşırtıcı mı?" ifadesini kullanmıştı.

Graham, Carter'ın Türkiye ile kapsamlı görüşmeler yaptığını söylemesi üzerine şöyle konuşmuştu:

"Türkiye'den yeni döndüm. (ABD'nin YPG/PKK'yı silahlandırması) Bu konu onlar için bir sorun. Bunun dünyanın en aptalca fikri olduğunu düşünüyorlar ve ben de onlarla aynı fikirdeyim. 'Peki Türkiye neden kızdı' diye merak ediyorsanız, sebebi Suriye'de Türk hükümetiyle çarpışan bir terör örgütünü silahlandırmamız. Türkiye daha fazlasını yapabilir ama dürüstçe söylemek gerekirse bence bu konsept tamamen tuhaf."

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Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump Lindsey Graham Suriye

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