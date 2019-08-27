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ABD'li senatörden Rusya'ya "vize iptali" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 21:31 | Son Güncelleme

ABD'li Demokrat Senatör Chris Murphy, vize başvurusunun reddeden Rusya'ya tepki gösterdi - Murphy: "Ne yazık ki geçen aylarda da yaşandığı gibi Rusya hükümeti ziyaretlerimize engel olarak, ülkeyi daha da yanlızlığa itiyor" - "Bu adım, iki ülke arasındaki kırılgan ilişkiler açısından oldukça vahim ve Rusya'nın diyaloğa açık olmadığının göstergesidir"

WASHINGTON (AA) - ABD'li Demokrat Senatör Chris Murphy, vize başvurusunu reddeden Moskova yönetimini eleştirdi.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Murphy, Rusya tarafından uygulanan vize engeline ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Kongre ziyareti kapsamında Rusya'ya gitmek için vize başvurusunda bulunduğunu belirten Chris Murphy, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ne yazık ki geçen aylarda da yaşandığı gibi Rusya hükümeti ziyaretlerimize engel olarak, ülkeyi daha da yanlızlığa itiyor. Özellikle son zamanlarda bozulan silah kontrol anlaşmaları ve Vladimir Putin'in otoriter yönetimine yönelik ciddi iç muhalefeti göz önünde bulundurduğumuzda bu adım, iki ülke arasındaki kırılgan ilişkiler açısından oldukça vahim ve Rusya'nın diyaloğa açık olmadığının göstergesidir."

Açıklamada, iki ülkenin sahip olduğu nükleer silahlara da dikkati çeken Murphy, kendilerinin dünyanın güvenliğini sağlamak ve Washington ve Moskova arasındaki çatışmaları diyalog yoluyla engellemek gibi bir sorumluluklarının olduğunu da kaydetti.

- Aynı haftada 2'nci vize iptali

Rusya, pazartesi günü Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Cumhuriyetçi Senatör Ron Johnson'ın da vize başvurusunu reddetmişti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Johnson, ikili ilişkiler kapsamında Rus parlamenterler ile doğrudan görüşmek maksadıyla Rusya'ya gitmek istediğini, ancak Moskova'nın vize başvurusunu iptal etmek suretiyle "diplomatik bir oyun oynadığını" belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Chris Murphy Rusya vize iptali

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