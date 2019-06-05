WASHINGTON (AA) - ABD'de bir grup senatör, Başkan Donald Trump yönetiminin kullandığı Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelere silah satışlarında Kongre onayını "bypass" eden acil durum yetkisini protesto etti.

Cumhuriyetçi ve Demokrat kanattan bazı senatörler, konuya ilişkin açıklama yaparak, tepkilerini dile getirmek için karar tasarısı sunduklarını duyurdu.

Kıdemli Demokrat senatörlerden Bob Menendez, silah satışı için Kongreyi "bypass" etme kararına tepki göstererek, "Trump yönetiminin, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne milyarlarca dolar değerindeki Amerikan silahını satma çabası, Kongreyi ve insan haklarını hiçe saymanın diğer bir örneğidir." dedi.

Son zamanlarda Trump'a yakınlığı ile bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ise toplamda 8,1 milyar dolarlık 22 ayrı silah satışının reddedilmesi gerektiğini belirterek, söz konusu karar tasarısına destek istedi.

Graham, "Suudi Arabistan'ın stratejik bir müttefik olduğunu bilsem de (Suudi Veliaht Prens) Muhammed bin Salman'ın davranışı göz ardı edilemez. Şu an Suudi Arabistan ile iş yapma zamanı değil." ifadesini kullandı.