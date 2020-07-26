ABD'li sunucu Regis Philbin 88 yaşında hayatını kaybetti

ABD'de yıllarca talk show programları yapan ünlü sunucu Philbin, 1950'lerde başladığı kariyerine 2011'de emekliye ayrılarak son vermişti. Philbin, "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasının Amerikan versiyonunun da sunucusuydu.

Televizyon programlarındaki kariyerine 1950'lerin ortasında "Live! with Regis" (Regis ile canlı) programıyla başlamış, ulusal kanalda yayımlanan talk show programını önce Kathie Lee Gifford, ardından Kelly Ripa ile birlikte sunmuştu.

25 yıl boyunca programın sunuculuğunu yaptıktan sonra 2011'de emekli olacağını açıklamış ve programdan ayrılmıştı.

Philbin, birçok ülkede uyarlamaları yayımlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" isimli yarışma programının da ABD'deki sunucusuydu.

Ailesinin People dergisine yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sıcaklığı, efsanevi espiri anlayışı ve her günü hakkında konuşulacak bir duruma çevirebilen eşsiz yeteneği için müteşekkiriz. Hayranlarına ve sevenlerine 60 yıllık kariyeri boyunca verdikleri destek için teşekkür ederiz ve kaybından dolayı yasımızı yaşarken mahremiyetimize saygı duyulmasını rica ediyoruz."