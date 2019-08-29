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ABD’li ünlü manken Jeremy Meeks İstanbul’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 20:22 | Son Güncelleme

Amerikalı dünyaca ünlü model Jeremy Meeks, bir Türk tekstil firmasıyla özel bir marka oluşturmak üzere İstanbul’a geldi.Amerika’da cezaevine girip çıkmasının ardından ABD’nin yanı sıra dünya çapında ‘Yakışıklı mahkum’ lakabıyla üne kavuşan manken Jeremy Meeks, bir Türk giyim markasıyla ortak bir proje için İstanbul’a geldi.

Amerikalı dünyaca ünlü model Jeremy Meeks, bir Türk tekstil firmasıyla özel bir marka oluşturmak üzere İstanbul’a geldi.

Amerika’da cezaevine girip çıkmasının ardından ABD’nin yanı sıra dünya çapında ‘Yakışıklı mahkum’ lakabıyla üne kavuşan manken Jeremy Meeks, bir Türk giyim markasıyla ortak bir proje için İstanbul’a geldi. Türk Hava Yollarının ABD’nin Los Angeles kentinden kalkan tarifeli uçağıyla saat 18.30’da İstanbul Havalimanı’na gelen ünlü manken, burada arkadaşı Burak Karakurt tarafından karşılandı. ABD’li manken kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak kalacağı otele gitmek üzere havalimanından ayrıldı.

Edinilen bilgiye göre, Amerikalı dünyaca ünlü model Jeremy Meeks, 15 milyon Euro bütçeyle oluşturulacak marka kapsamında üç gün sürecek çekimlere de katılacak. 2015 yılında yasa dışı silah bulundurmaktan suçundan 27 ay cezaevinde kalan Jeremy Meeks’in sabıka fotoğrafının sosyal medyada yayılması üzerine üne kavuşmuştu.

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