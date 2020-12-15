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ABD'li uzmanlar: Moderna aşısı güvenli ve yüzde 95 etkili

15.12.2020 17:19 | Son Güncelleme:
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ABD'li uzmanlar: Moderna aşısı güvenli ve yüzde 95 etkili

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA, Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının güvenli ve yüzde 95 oranında etkili olduğunu açıkladı.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA, Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının güvenli ve yüzde 95 oranında etkili olduğunu açıkladı.

Bu açıklamayla, acil kullanım onayı almasının yolu açıldığı belirtilen aşı, FDA Aşı Paneli tarafından onaylanırsa, ABD'de izin verilen ikinci aşı olacak.

ABD'de Pfizer-BioNTech aşısı dün ülke genelinde yapılmaya başlanmıştı.

Pfizer aşısının tersine, Moderna'nın geliştirdiği aşının nakliye sırasında çok soğuk şartlarda saklanması gerekmiyor.

Moderna aşısıyla ilgili veriler, FDA'in Perşembe günü aşıyı ele alacağı toplantısı öncesinde yayımlandı.

54 sayfalık belgede, aşının "belirli bir güvenlik kaygısı olmadığı" ve ciddi yan etkilerin nadir görüldğü vurgulandı.

Moderna aşısı FDA uzmanları taafından onaylanırsa, 24 saat içinde nakliyesine başlanabilir.

Yayınlanan belgeye göre, 30 bin kişi üzerinde yapılan denemelerde yüzde 94,1 etkinlik oranı yakalandı.

En sık görülen yan etkilerse, ateş, baş ağrrısı, kas ve eklem ağrısı olarak sıralandı.

2010'da kurulan Moderna, şu ana dek hiç FDA onaylı bir ilaç geliştirememişti. Şirketin hisse senetlerinin değeri, bu yıl yüzde 700 yükseldi.

Pfizer aşısından farkları

Moderna aşısının nakliye sırasında -20 derecede, normal derin dondurucuların sağlayabileceği bir ısıda tutulması gerekiyor.

Pfizer aşısının ise -70 derecede saklanması gerektiği için, lojistik sorunlara yol açabiliyor.

Pfizer aşısı gibi, Moderna aşısının da iki kez yapılması gerekiyor, ikinci doz ilk dozdan 28 gün sonra uygulanıyor.

Massachussets eyaletinin Cambridge bölgesinde bulunan şirket, onay çıkarsa, aşıların "büyük çoğunluğunun" orada üretileceğini açıklamıştı.

Pfizer'ın aşısı ise, aralarında Almanya ve Belçika'nın da bulunduğu farklı ülkelerde üretiliyor.

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