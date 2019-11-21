ABD'nin AB Büyükelçisi Sondland'dan 7 saatlik "Ukrayna" oturumu

WASHINGTON (AA) - ABD’nin Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland, Başkan Donald Trump’ın Ukrayna'ya Demokrat rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması konusunda baskı yaptığı iddialarını doğruladı.

Büyükelçi Sondland, Trump'a yönelik azil soruşturması kapsamında, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki halka açık oturumların 4'üncü gününde ifade verdi.

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Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e Biden ve oğlu Hunter Biden'ın ülkedeki yolsuzluk faaliyetlerini araştırması konusunda kendisine bizzat bir şey söylemediğini belirten Sondland, buna rağmen Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'nin bu konuda kendilerine baskı yaptığını ifade etti.

Sondland, Trump'ın bu kapsamda Giuliani üzerinden Ukrayna'ya baskı yaptığını hatta "Biden'e soruşturma açılmadığı sürece Zelenskiy'nin Beyaz Saray'a gelemeyeceğini" söylediğini ileri sürdü.

Ayrıca, Enerji Bakanı Rick Perry, ABD'nin eski Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker ve kendisinin bu kapsamda Ukraynalı yetkililerle görüşme yaptıklarını dile getiren Sondland, Giuliani ile çalışmak istemediklerini ancak Trump'ın direktifi ve ABD-Ukrayna ilişkileri kapsamında çalışmak zorunda kaldıklarını belirtti.