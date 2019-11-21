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ABD'nin AB Büyükelçisi Sondland'dan 7 saatlik "Ukrayna" oturumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 05:55 | Son Güncelleme

Gordon Sondland, Başkan Donald Trump’ın Ukrayna'ya Joe Biden ve ailesini soruşturması konusunda baskı yaptığı iddialarını doğruladı - Sondland, baskının direkt Trump'tan değil, Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani tarafından yapıldığını ifade etti - Sondland: - "Başkan Trump'ın, bizden Giuliani ile konuşmamızı istemesinden memnun değildik. Giuliani'nin bu meseleye dahil olmasını istemedik. Şimdi olduğu gibi, o gün de Ukrayna meselesi konusunda Giuliani'nin değil, ABD Dışişleri Bakanlığının bay ve bayan diplomatları üzerinden gitmesi gerektiğine inandım"

WASHINGTON (AA) - ABD’nin Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland, Başkan Donald Trump’ın Ukrayna'ya Demokrat rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması konusunda baskı yaptığı iddialarını doğruladı.

Büyükelçi Sondland, Trump'a yönelik azil soruşturması kapsamında, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki halka açık oturumların 4'üncü gününde ifade verdi.

- Beyaz Saray ziyaretine soruşturma şartı

Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e Biden ve oğlu Hunter Biden'ın ülkedeki yolsuzluk faaliyetlerini araştırması konusunda kendisine bizzat bir şey söylemediğini belirten Sondland, buna rağmen Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'nin bu konuda kendilerine baskı yaptığını ifade etti.

Sondland, Trump'ın bu kapsamda Giuliani üzerinden Ukrayna'ya baskı yaptığını hatta "Biden'e soruşturma açılmadığı sürece Zelenskiy'nin Beyaz Saray'a gelemeyeceğini" söylediğini ileri sürdü.

Ayrıca, Enerji Bakanı Rick Perry, ABD'nin eski Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker ve kendisinin bu kapsamda Ukraynalı yetkililerle görüşme yaptıklarını dile getiren Sondland, Giuliani ile çalışmak istemediklerini ancak Trump'ın direktifi ve ABD-Ukrayna ilişkileri kapsamında çalışmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Sondland, şunları söyledi:

"Başkan Trump'ın, bizden Giuliani ile konuşmamızı istemesinden memnun değildik. Giuliani'nin bu meseleye dahil olmasını istemedik. Şimdi olduğu gibi, o gün de Ukrayna meselesi konusunda Giuliani'nin değil, ABD Dışişleri Bakanlığının bay ve bayan diplomatları üzerinden gitmesi gerektiğine inandım."

Öte yandan, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı belge ve bilgi istediğini ancak her iki kurumdan da cevap alamadığını kaydeden Sondland, "Dışişleri Bakanlığı dokümanlarına ulaşabilmek, kiminle konuştuğum, tanıştığım, ne zaman ve ne söylendiğini anlamak adına çok yardımcı olurdu.” dedi. - Sondland'ın ifadesi, Cumhuriyetçiler ve Demokratları ikiye böldü

Öte yandan Sondland'ın ifadesi sonucunda Demokrat isimler, bunun bir "itiraf" olduğunu ve "Trump'ın, Giuliani aracılığıyla Ukrayna'ya baskı yaptığını" öne sürdü.

Cumhuriyetçi isimler ise Sondland'ın, "Trump'tan doğrudan yardımlar konusunda bir şey duymadığını" aktararak, "Aslında yardımlar ve Biden soruşturması arasında bir bağlantı olmadığını açıkça söylediğini" belirtiyor. Cumhuriyetçiler, Sondland'ın bu ifadesi neticesinde, azil soruşturmasının artık sona ermesi gerektiğini savundu.

- Trump'tan açıklama

ABD Başkanı Trump ise Teksas eyaletine hareket etmeden önce, Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Trump, Sondland'ın ifadesinin bir kısmını televizyondan izlediğini ve Büyükelçinin "iyi bir adama benzediğini" belirterek, "Ben kimseden bir şeyin karşılığında bir şey istemedim. Zelenskiy'den doğru olanı yapmasını istedim. Bu da ABD Başkanının son sözüdür." diye konuştu.

- Trump'a yönelik azil soruşturması

ABD Başkanı Trump, Zelenskiy ile temmuzda telefon görüşmesi yapmış, görüşmede Trump'ın, Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmişti.

ABD Kongresindeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

Trump ise Zelenskiy ile görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuştu. Ancak Trump'ın, telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri ve mali yardımın askıya alındığını açıklaması dikkati çekmişti.

Beyaz Saray, görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi, geçen ay yaptığı oylamayla azil soruşturmasının usullerini belirlemiş, kamuya açık oturumların yapılmasını kararlaştırmış, ilk oturum geçen hafta çarşamba günü yapılmıştı.

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ABD’nin AB nezdindeki Büyükelçisi Gordon Sondland azil süreci Hunter Biden Joe Biden Ukrayna

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