ABD'nin AB Büyükelçisi: "Trump, Ukrayna'ya yardımların Biden'a soruşturmaya bağlı olduğunu söylemedi"

Trump'ın, Demokratlar'ın 2020 aday adaylarından Joe Biden ve oğlu Hunter Biden'ın soruşturulması karşılığında Ukrayna'ya yardımların süreceği konusunda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e baskı yaptığı iddialarına ilişkin Sondland, "Başkan Trump, bana asla doğrudan Ukrayna'ya yardımların, (Joe ve Hunter Biden'a) soruşturma açılması şartına bağlı olduğunu söylemedi." ifadelerini kullandı.

Sondland, Ukrayna ile ilişkiler noktasında Trump'ın kişisel Avukatı Rudy Giuliani ile çalışmaya çok gönüllü olmadıklarını ancak Trump'ın emri doğrultusunda kendisiyle çalıştıklarını vurguladı.

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Gordon Sondland, "Başkan Donald Trump, bana asla doğrudan Ukrayna'ya yardımların, (Joe ve Hunter Biden'a) soruşturma açılması şartına bağlı olduğunu söylemedi." açıklamasında bulundu.

- Ukrayna'ya baskı yapıldığı sonucuna kendi kendine ulaşmış

Ukrayna'ya soruşturma konusunda baskı yapıldığı sonucunu Giuliani'nin tavırlarından çıkardığını belirten Sondland, Giuliani'nin Trump'ın Ukrayna'dan bir soruşturma istediğini sık sık dile getirdiğini vurguladı.

Sondland, Ukrayna'ya yardımların kesilmesiyle Trump'ın soruşturma talebi arasında bir bağlantı bulunduğunun ise kendi kişisel çıkarımı olduğunu vurguladı.

Tüm bu yaşananların sonucunda ortada Ukrayna'ya yardımlar konusunda bir baskı olduğunu savunan Sondland, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğünü vekaleten yürüten Mick Mulvaney'in de yaşananların farkında olduğunu ileri sürdü.

- Sondland'ın ifadesi, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar'ı ikiye böldü

Öte yandan Sondland'ın ifadesi sonucunda Demokrat isimler, bunun bir "itiraf" olduğunu ve "Trump'ın, Giuliani aracılığıyla Ukrayna'ya baskı yaptığını" öne sürdü.

Cumhuriyetçi isimler ise Sondland'ın, Trump'tan doğrudan yardımlar konusunda bir şey duymadığını aktararak, aslında yardımlar ve Biden soruşturması arasında bir bağlantı olmadığını açıkça söylediğini belirtiyor. Cumhuriyetçiler, Sondland'ın bu ifadesi neticesinde, azil soruşturmasının artık sona ermesi gerektiğini savundu.