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ABD'nin AB Büyükelçisi: "Trump, Ukrayna'ya yardımların Biden'a soruşturmaya bağlı olduğunu söylemedi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 21:11 | Son Güncelleme

ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland'ın ifadesi sonucunda, Demokrat isimler, bunun Ukrayna'ya yapılan baskılar konusunda bir "itiraf" olduğunu öne sürerken; Cumhuriyetçiler de Sondland'ın yardımlar ve Biden soruşturması arasında bir bağlantı olmadığını açıkça söylediğine işaret ediyor - ABD Başkanı Donald Trump: - "Ben kimseden bir şeyin karşılığında bir şey istemedim. (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy'den doğru olanı yapmasını istedim. Bu da ABD Başkanı'nın son sözüdür"

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Gordon Sondland, "Başkan Donald Trump, bana asla doğrudan Ukrayna'ya yardımların, (Joe ve Hunter Biden'a) soruşturma açılması şartına bağlı olduğunu söylemedi." açıklamasında bulundu.

Trump'a yönelik azil soruşturması kapsamında, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki halka açık oturumların 4'üncü gününde, ABD'nin AB Büyükelçisi Gordon Sondland ifade verdi.

Sondland, Ukrayna ile ilişkiler noktasında Trump'ın kişisel Avukatı Rudy Giuliani ile çalışmaya çok gönüllü olmadıklarını ancak Trump'ın emri doğrultusunda kendisiyle çalıştıklarını vurguladı.

Trump'ın, Demokratlar'ın 2020 aday adaylarından Joe Biden ve oğlu Hunter Biden'ın soruşturulması karşılığında Ukrayna'ya yardımların süreceği konusunda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e baskı yaptığı iddialarına ilişkin Sondland, "Başkan Trump, bana asla doğrudan Ukrayna'ya yardımların, (Joe ve Hunter Biden'a) soruşturma açılması şartına bağlı olduğunu söylemedi." ifadelerini kullandı.

- Ukrayna'ya baskı yapıldığı sonucuna kendi kendine ulaşmış

Ukrayna'ya soruşturma konusunda baskı yapıldığı sonucunu Giuliani'nin tavırlarından çıkardığını belirten Sondland, Giuliani'nin Trump'ın Ukrayna'dan bir soruşturma istediğini sık sık dile getirdiğini vurguladı.

Sondland, Ukrayna'ya yardımların kesilmesiyle Trump'ın soruşturma talebi arasında bir bağlantı bulunduğunun ise kendi kişisel çıkarımı olduğunu vurguladı.

Tüm bu yaşananların sonucunda ortada Ukrayna'ya yardımlar konusunda bir baskı olduğunu savunan Sondland, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğünü vekaleten yürüten Mick Mulvaney'in de yaşananların farkında olduğunu ileri sürdü.

- Sondland'ın ifadesi, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar'ı ikiye böldü

Öte yandan Sondland'ın ifadesi sonucunda Demokrat isimler, bunun bir "itiraf" olduğunu ve "Trump'ın, Giuliani aracılığıyla Ukrayna'ya baskı yaptığını" öne sürdü.

Cumhuriyetçi isimler ise Sondland'ın, Trump'tan doğrudan yardımlar konusunda bir şey duymadığını aktararak, aslında yardımlar ve Biden soruşturması arasında bir bağlantı olmadığını açıkça söylediğini belirtiyor. Cumhuriyetçiler, Sondland'ın bu ifadesi neticesinde, azil soruşturmasının artık sona ermesi gerektiğini savundu.

- Trump'tan açıklama

ABD Başkanı Trump ise Teksas eyaletine hareket etmeden önce, Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Trump, Sondland'ın ifadesinin bir kısmını televizyondan izlediğini ve Büyükelçi'nin "iyi bir adama benzediğini" belirterek, "Ben kimseden bir şeyin karşılığında bir şey istemedim. Zelenskiy'den doğru olanı yapmasını istedim. Bu da ABD Başkanı'nın son sözüdür." diye konuştu.

- Trump'a yönelik azil soruşturması

ABD Başkanı Trump, Zelenskiy ile temmuzda telefon görüşmesi yapmış, görüşmede Trump'ın, Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmişti.

ABD Kongresindeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

Trump ise Zelenskiy ile görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuştu. Ancak Trump'ın, telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri ve mali yardımın askıya alındığını açıklaması dikkati çekmişti.

Beyaz Saray, görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi, geçen ay yaptığı oylamayla azil soruşturmasının usullerini belirlemiş, kamuya açık oturumların yapılmasını kararlaştırmış, ilk oturum geçen hafta çarşamba günü yapılmıştı.

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