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  4. ABD’nin Arizona eyaletinde, bir kişi silahla 3 akrabasını öldürdü

ABD’nin Arizona eyaletinde, bir kişi silahla 3 akrabasını öldürdü

18.03.2021 12:16 | Son Güncelleme:
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ABD’nin Arizona eyaletinde, bir kişi silahla 3 akrabasını öldürdü

ABD’nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix şehrinde 3 aile üyesini öldüren, birini de yaralayan bir kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ABC News’in haberine göre, Gilbert Gonzalez (26) Phoenix’teki evinde akrabalarının üzerine ateş açtı.

Yerel polis yetkilileri, büyükannesi ve büyükbabasının olay yerinde, amcası ve Gonzalez'in ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

Gonzalez'in onu durdurmak isteyen bir aile üyesi ile girdiği boğuşmada yaralandığını belirten yetkililer, bu kişinin kim olduğunun henüz tespit edilemediğini söyledi.

Olay yerinde yaralanan 19 yaşındaki aile üyesinin de hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Yetkililer, ilk bulguların Gonzalez'in saldırı öncesinde sarhoş olduğunu gösterdiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı

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