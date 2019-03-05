ABD'nin Avrupa Komutanı Scaparrotti'den Türkiye açıklaması

İki ülke arasında bazı konulardaki görüş ayrılıklarına rağmen askeri ilişkilerin iyi olduğuna işaret eden ABD'li komutan, "Açık ve samimi bir iletişimimiz var ve şu aşamada, ortak menfaatlerimize yönelik çalışma konusunda oldukça başarılıyız. Askeri ilişkilerimiz, kuvvetlerimizi sevk etmemize de yansıdığı üzere bana göre geçen yıl daha da iyileşti." diye konuştu.

Türkiye ile ABD ilişkilerine yönelik soruları yanıtlayan Scaparrotti, Türkiye ile güçlü bir askeri ilişkileri olduğunu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı yakından tanıdığını belirtti.

Türkiye'nin S-400 sistemleri almasına yönelik soruları da yanıtlayan Scaparrotti, S-400lerin NATO sistemleri ile çalışmama durumunun yanı sıra F-35 uçakları için de risk teşkil edeceğini iddia etti.

Scaparrotti, "Türkiye, S-400 savunma sistemlerini alıp kendi topraklarına kuracaksa, bu öncelikli olarak ortak çalışabilirlik konusunda bir sorundur. Bu sistemler ne NATO sistemleri ile ne de entegre füze savunma sistemlerimizle çalışabilir. Bu birinci sorun. İkinci sorun ise F-35 uçakları ile ilgilidir. Bunun (S-400) tüm hava araçlarımıza özellikle de F-35 uçağımıza yönelik sorun teşkil ettiğine inanıyorum. Benim askeri olarak tavsiyem, Rus sistemlerini, özellikle de hava savunma sistemlerini çalıştıran bir ortakla F-35 işini tamamlamamalıyız, (F-35leri) uçurmamalıyız veya çalışmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Türk yetkililerle bu konuyu konuştuğunu anlatan Scaparrotti, Türkiye'nin programdan çıkarılması durumunda Türk savunma sanayisinin ürettiği F-35 parçalarının nasıl ikame edileceğine yönelik bir soruya ise "Bu şu anda değerlendiriliyor." yanıtını verdi.