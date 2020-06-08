HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'nin eski dışişleri bakanı Colin Powell'dan Trump'a George Floyd tepkisi: Anayasadan uzaklaşıyor

ABD'nin eski dışişleri bakanı Colin Powell'dan Trump'a George Floyd tepkisi: Anayasadan uzaklaşıyor

08.06.2020 15:33 | Son Güncelleme

George W Bush'un başkanlık dönemnde ABD Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Colin Powell, Başkan Donald Trump'ın ırkçılık karşıtı protestoları ele alma şeklini eleştirdi ve başkanın anayasadan uzaklaştığını söyledi.

ABD'nin eski dışişleri bakanı Colin Powell'dan Trump'a George Floyd tepkisi: Anayasadan uzaklaşıyor

George W Bush'un başkanlık dönemnde ABD Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Colin Powell, Başkan Donald Trump'ın ırkçılık karşıtı protestoları ele alma şeklini eleştirdi ve başkanın anayasadan uzaklaştığını söyledi.

Aynı zamanda emekli bir subay olan Cumhuriyetçi parti üyesi Powell, Trump'ın eylemleri bastırmak için orduyu kullanma tehditlerine de tepki gösterdi.

Powell, Kasım ayında düzenlenecek başkanlık seçimlerinde Trump'ın Demokrat rakibi Joe Biden'a oy vereceğini açıkladı.

Başkan Trump ise Powell'ın 'abartıldığını' söyledi.

ABD Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüten tek siyah Amerikalı olan Powell'ın yanı sıra

George Floyd'un 25 Mayıs'ta Minneapolis'te polis tarafından gözaltında alınırken öldürülmesi, ülke genelinde ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestoların düzenlenmesine yol açmıştı.

Pazar günü 13 Minneapolis Belediye Meclisi üyesi yüzlerce protestocunun önünde yerel polis departmanını dağıtacakları ve onun yerine ''gerçekten kamu düzenini sağlayacak yeni bir model yaratacaklarının'' sözünü verdi.

Protestocular ve polis arasında çatışmaların yaşandığı günlerde devreye sokulan acil durum tedbirleri ise kaldırılıyor.

New York'ta bir hafta boyunca uygulanan sokağa çıkma yasağı kalktı. Trump ise Ulusal Muhafızların Washington DC'den çekilmelerini emrettiğini söyledi.

Click here to see the BBC interactive

Colin Powell ne dedi?

Pazar günü CNN yayınına katılan Powell, ''Bir anayasamız var. Ve bu anayasayı uygulamalıyız. Başkan bundan uzaklaştı'' dedi.

ABD Başkanı Trump'a hitaben emekli general, ''Yalan söylüyor ve bundan kurtuluyor çünkü kimse onu sorumlu tutmuyor" yorumunu yaptı.

Powell ayrıca Başkan Trump'ın söylemlerinin Amerikan demokrasisi için tehlikeli olduğunu ifade ederek, bu yılki başkanlık seçimlerine atıfta bulunarak ''Bu yıl kesinlikle hiçbir şekilde Trump'ı desteklemeyeceğini'' açıklayıp şunları ekledi;

''Joe Biden'a sosyal ve siyasal anlamda daha yakınım. Onunla 35-40 yıl kadar çalıştım. Ve şu an kendisi aday, ona oy vereceğim.''

Ilımlı Cumhuriyetçi olarak görünen Powell, 2016 seçimlerinde de Trump'a oy vermemişti.

Bir röportajda, yakın zamanda Trump'ı eleştiren askeri liderlere arka çıktı. Barack Obama'nın başkanlık döneminde Genelkurmay Başkanlığı görevini yürütmüş olan Martin Dempsey, ABC kanalına verdiği mülakatta, Trump'ın sözlerinin ABD halkıyla ordu arasındaki ilişkilere zarar verdiğini söyledi.

Trump'ın ilk Savunma Bakanı James Mattis de geçen hafta Başkan'ı kasten halkı bölmeye çalışmakla suçlamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Şeyma sezonu açtı! Şeyma sezonu açtı!
Benzin istasyonunda ırkçı tartışma!Benzin istasyonunda ırkçı tartışma!

En Çok Okunan Haberler

29 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

29 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

Tırtıl istilası! 'Her gün 10 kişi hastaneye gidiyor'

Tırtıl istilası! 'Her gün 10 kişi hastaneye gidiyor'

Bikinisi olay oldu! 'Bana duyar kasmayın'

Bikinisi olay oldu! 'Bana duyar kasmayın'

Ödemeler bugün başlıyor

Ödemeler bugün başlıyor

Ağabeyin yürek burkan feryadı: Ben şimdi sensiz ne yapacağım

Ağabeyin yürek burkan feryadı: Ben şimdi sensiz ne yapacağım

Türkiye'de bir ilk! 'Dünya literatürüne bildireceğiz'

Türkiye'de bir ilk! 'Dünya literatürüne bildireceğiz'

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Trump'tan çok konuşulacak hareket! Göstericilere meydan okudu

Trump'tan çok konuşulacak hareket! Göstericilere meydan okudu

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

George Floyd’un kardeşinden Trump'a şok suçlama

George Floyd’un kardeşinden Trump'a şok suçlama

Başbakan yardımcısından Türkiye açıklaması: Dengeleri değiştirdi

Başbakan yardımcısından Türkiye açıklaması: Dengeleri değiştirdi

Diğer Haberler
Fakirlikten sokaklara düşmüştü, o sektöre girdi servet sahibi oldu

O sektöre girdi servet sahibi oldu!

Kıbrıs Türkleri'nin ilk First Lady'si hayatını kaybetti!

Kıbrıs Türkleri'nin ilk First Lady'si hayatını kaybetti!

Önemli keşif: Dünya ve Güneş'in 'yansıması' deniliyordu!

Önemli keşif: Dünya ve Güneş'in 'yansıması' deniliyordu!

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

New York’ta normalleşme süreci başladı

New York’ta normalleşme süreci başladı

Benzin istasyonunda ırkçı tartışma!

Benzin istasyonunda ırkçı tartışma!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.