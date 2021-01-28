ABD’nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde kümes hayvanlarının bulunduğu tesiste meydana gelen sıvı nitrojen sızıntısı nedeni ile ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
ABD’nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde kümes hayvanlarının bulunduğu tesiste meydana gelen sıvı nitrojen sızıntısı nedeni ile ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
ABD’nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde kümes hayvanlarının bulunduğu tesiste meydana gelen sıvı nitrojen sızıntısı nedeni ile ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
ABD’nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde kümes hayvanlarının bulunduğu tesiste meydana gelen sıvı nitrojen sızıntısı nedeni ile ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.