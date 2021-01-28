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  4. ABD’nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde kümes hayvanlarının bulunduğu tesiste meydana gelen sıvı nitrojen sızıntısı nedeni ile ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

ABD’nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde kümes hayvanlarının bulunduğu tesiste meydana gelen sıvı nitrojen sızıntısı nedeni ile ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

28.01.2021 22:28 | Son Güncelleme:
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ABD’nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde kümes hayvanlarının bulunduğu tesiste meydana gelen sıvı nitrojen sızıntısı nedeni ile ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

ABD’nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde kümes hayvanlarının bulunduğu tesiste meydana gelen sıvı nitrojen sızıntısı nedeni ile ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

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