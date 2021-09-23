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ABD'nin Haiti Özel Temsilcisi, 'Göçmenlerin sınır dışı edilmesi insanlık dışı' diyerek istifa etti

23.09.2021 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daniel Foote, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'e gönderdiği istifa mektubunda, ülkesinin göçmenleri silahlı çetelerin kontrolündeki bölgelere geri göndermesini "insanlık dışı" olarak niteledi. Foote, "ABD'nin binlerce Haitili mülteci ve kayıt dışı göçmeni sınır dışı etme yönündeki insanlık dışı kararı ile ilişkilendirilmek istemiyorum" dedi.

ABD'nin Haiti Özel Temsilcisi, 'Göçmenlerin sınır dışı edilmesi insanlık dışı' diyerek istifa etti

ABD'nin Haiti Özel Temsilcisi Daniel Foote, Haitili göçmenlerin sınır dışı edilmesi kararına tepki göstererek istifa etti.

Daniel Foote, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'e gönderdiği istifa mektubunda, ülkesinin göçmenleri silahlı çetelerin kontrolündeki bölgelere geri göndermesini "insanlık dışı" olarak niteledi.

Foote, "ABD'nin binlerce Haitili mülteci ve kayıt dışı göçmeni sınır dışı etme yönündeki insanlık dışı kararı ile ilişkilendirilmek istemiyorum" dedi.

ABD geçtiğimiz hafta ülkedeki binlerce Haitili göçmeni uçaklarla Meksika sınırı yakınlarındaki bir kasabaya göndermeye başlamıştı.

13 bine yakın göçmen buradaki bir köprünün altına sığınmıştı.

Sınırda at üstündeki güvenlik güçlerinin ellerindeki dizginlerle ABD-Meksika sınırındaki Rio Nehri'ni geçmeye çalışan göçmenleri geri püskürtmeye çalıştığı görüntüler, tepki çekmişti.

ABD kamuoyunda, Fransız haber ajansı AFP'ye ait bir fotoğrafın ülkenin karanlık kölelik tarihini hatırlattığı yorumları da yapılmıştı.

US Border Patrol agents on horseback tries to stop Haitian migrants from entering an encampment on the banks of the Rio Grande near the Acuna Del Rio International Bridge in Del Rio, Texas on September 19, 2021

Haitili göçmenler, Texas yakınlarındaki bir sınır kasabasında bulunan derme çatma kamplarda, kavurucu sıcaklar altında beklemeyi sürdürüyor.

Yerel yetkililer, göçmenlere gıda ve temizlik gibi temel hizmetleri ulaştırmakta zorlanıyor.

Kamplarda sadece Haiti'den değil; Küba, Peru, Venezuela ve Nikaragua'dan gelen göçmenler de var.

The US has been sending back Haitian migrants

Haiti, bu yıl hem siyasi çalkantılar hem de doğal afetlerle sarsıldı.

Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moïse Temmuz ayında bir suikast girişiminde öldürüldü.

The US has been sending back Haitian migrants

Ardından Ağustos ayında ülke yeni bir şiddetli depremle sarsıldı. Can kaybı 2 bini aştı, 30 binden fazla aile de evsiz kaldı.

Bu gelişmeler, ülkeden büyük bir göç dalgası yaşanması ile sonuçlandı.

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