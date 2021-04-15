ABD'nin Rusya ve Ukrayna geriliminin artması üzerine Karadeniz'e gemilerini göndermekten vazgeçtiği iddia edildi

ABD'nin Rusya ve Ukrayna arasında gerilimin artması üzerine Karadeniz'e iki gemisini göndermekten vazgeçtiği iddia edildi.

Reuters ve AFP haber ajansları, Türk yetkililere dayandırdıkları haberlerinde ABD'nin iki savaş gemisinin Boğaz'dan geçerek Karadeniz'e gitmesinden vazgeçtiğini aktardı.

Türkiye'deki diplomatik kaynaklar 14 Nisan'da beklenen geçişin gerçekleşmediğini söylerken Anadolu Ajansı ise iki geçişin de iptal edildiğini açıkladı.

ABD'nin bu kararında Rusya'nın Ukrayna sınırına yoğun bir şekilde asker konuşlandırmasının etkili olduğu ifade edildi.

ABD ve NATO, Rusya'nın Ukrayna ve 2014 yılında Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım çevresinde yoğun bir şekilde asker konumlandırmasından ötürü alarma geçmiş vaziyette.

Geçen hafta Türkiye, ABD'nin iki savaş gemisini Karadeniz'e göndereceğini açıklamış; Rusya ise bu gelişmeyi dostça olmayan bir tavır olarak nitelendirmişti.

Reuters'ın haberine göre Ankara'daki ABD Büyükelçiliği, Türk yetkililere geçişin iptal edilmesiyle ilgili bilgilendirmede bulundu; ancak bir gerekçe göstermedi.