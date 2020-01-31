HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı Van, Muş ve Bitlis'te protesto edildi

ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı Van, Muş ve Bitlis'te protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 15:36 | Son Güncelleme

ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı Van, Muş ve Bitlis'te protesto edildi

Van, Bitlis ve Muş'taki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına tepki gösterdi.

Van'da, cuma namazı çıkışı Yukarı Norşin Camisi avlusunda toplanan AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HÜDA PAR, Yeniden Refah, Saadet ve BBP temsilcileri ile vatandaşlar, yaptıkları basın açıklamasıyla sözde barış planını protesto etti.

Basın açıklamasını okuyan HÜDA PAR Van İl Başkanı Rasim Sayğın, ABD Başkanı Donald Trump'ın, işgalci siyonistlerin güvenliğini merkeze alan, Filistinlileri ebediyen yurtlarından sürmeyi hedefleyen "Yüzyılın Anlaşması" adını verdiği planıyla, emperyalizmin genel karakteri olan işgal ve sömürü için uluslararası hukuku hiçe saydığını söyledi.

- Muş

HÜDA PAR Muş İl Başkanlığı da belediye önünde yaptığı basın açıklamasıyla sözde Orta Doğu barış planını kınadı.

Partililer adına basın açıklama yapan İl Başkanı Mehmet Şirin Çağlayan, "Yüzyılın Anlaşması" denilen planın, Kudüs'ün bütünüyle işgal edilmesi, Filistinlilerin vatanlarından çıkarılması ve işgalin meşrulaştırılması çabası olduğunu belirtti.

- Bitlis

Bitlis'te de Medeniyet Platformu üyeleri, Ulu Cami önünde bir araya gelerek söz konusu plana tepki gösterdi.

Grup adına yapılan açıklamayı okuyan Bitlis Medeniyet Platformu Dönem Sözcüsü Cengiz Şahin, geçen hafta Elazığ'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlere rahmet ve yaralılara acil şifa diledi.

Şahin, Kudüs'ün Filistin'in başkenti ve Müslümanların onuru olduğunu ifade ederek, göreve geldiği günden beri Siyonistlerin emir eri gibi hareket eden Trump'ın, aldığı kararlarla Filistin halkının meşru haklarını yok saydığına işaret etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sol gözünüz seğiriyorsa...Sol gözünüz seğiriyorsa...
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den 'Altay' tankı açıklaması! Savunma Sanayii Başkanı Demir'den 'Altay' tankı açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitlis Donald Trump Kudüs muş siyasi parti tepki Van

En Çok Okunan Haberler

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Flaş! Alper Potuk resmen açıklandı

Flaş! Alper Potuk resmen açıklandı

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Virüsün ortaya çıktı yerde yaşıyor! Türk oyuncudan flaş açıklama

Virüsün ortaya çıktı yerde yaşıyor! Türk oyuncudan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş açıklama

Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Altay tankı açıklaması!

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den 'Altay' tankı açıklaması!

Korkunç ölüm! Pres makinesine sıkışarak can verdi

Pres makinesine sıkışarak can verdi

Pompalı tüfekle 5 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi yaralamıştı! Olay yerinde her şeyi tek tek anlattı

Cani böyle getirildi!

Ergenekon kumpas davasının kilit ismi Ümit Sayın son yolculuğuna uğurlandı

Ergenekon kumpas davasının kilit ismiydi! Böyle uğurlandı

Meral Akşener'den, İmamoğlu'nun Erzurum tatiliyle ilgili açıklama

Akşener'den, İmamoğlu'nun Erzurum tatiliyle ilgili açıklama

Kötü kokuların geldiği evde kadın cesedi bulundu

Kötü kokuların geldiği evde kadın cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.