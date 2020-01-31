ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı Van, Muş ve Bitlis'te protesto edildi

Van, Bitlis ve Muş'taki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına tepki gösterdi.

Van'da, cuma namazı çıkışı Yukarı Norşin Camisi avlusunda toplanan AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HÜDA PAR, Yeniden Refah, Saadet ve BBP temsilcileri ile vatandaşlar, yaptıkları basın açıklamasıyla sözde barış planını protesto etti.

Basın açıklamasını okuyan HÜDA PAR Van İl Başkanı Rasim Sayğın, ABD Başkanı Donald Trump'ın, işgalci siyonistlerin güvenliğini merkeze alan, Filistinlileri ebediyen yurtlarından sürmeyi hedefleyen "Yüzyılın Anlaşması" adını verdiği planıyla, emperyalizmin genel karakteri olan işgal ve sömürü için uluslararası hukuku hiçe saydığını söyledi.

- Muş

HÜDA PAR Muş İl Başkanlığı da belediye önünde yaptığı basın açıklamasıyla sözde Orta Doğu barış planını kınadı.

Partililer adına basın açıklama yapan İl Başkanı Mehmet Şirin Çağlayan, "Yüzyılın Anlaşması" denilen planın, Kudüs'ün bütünüyle işgal edilmesi, Filistinlilerin vatanlarından çıkarılması ve işgalin meşrulaştırılması çabası olduğunu belirtti.