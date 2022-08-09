Abdülhamid Han gemisinin Doğu Akdeniz'de arayacağı Hidrokarbon nedir, ne işe yarar? Hidrokarbon nerelerde kullanılır, örnekleri nelerdir?

Abdülhamid Han gemisi basında geniş 9 Ağustos 2022 Salı günü görevine başlıyor. Abdülhamid Han sondaj gemisi, ülkenin en güçlü gemisi olarak biliniyor. Vatandaşlar internette, "Abdülhamid Han gemisinin Doğu Akdeniz'de arayacağı Hidrokarbon nedir, ne işe yarar?", " Hidrokarbon nerelerde kullanılır, örenkleri nelerdir?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Merak edilen soruların yanıtı haberimizde...

HİDROKARBON NEDİR?

Hidrokarbon içeriğinde Hidrojen ile Karbon elementleri yer alan organik bir bileşimdir.

Sıvı, katı ve gaz olmak üzere 3 halde bulunabilen hidrokarbonlar petrol ve türevlerini de içerisine alan elementleri ifade etmektedir.

Bilindiği üzere benzin, motorin ve LPG de dahil olmak üzere evlerde kullanılan doğal gaz, kömür, tüp gaz gibi yakıtların hepsi birer hidrokarbon karışımıdır.

HİDROKARBON NE İŞE YARAR, NERELERDE KULLANILIR?

Hidrokarbonların çoğu kimya endüstrisinde birçok alanda kullanılmaktadır.

Bihassa doğal gazların temel maddesi olarak da tanımlanabilen metal gazı son derece önemlidir. Günümüzde dünya üzerinde çıkarılan bütün yer altı doğal gazların ve kaynakların temel bileşenini oluşturan doğal yapının bir parçası olarak metan gazı örnek gösterilebilir. Kimyasal formülü CH4 olarak ifade edilen metan gazı son derece yanıcı bir forma sahip hidrokarbondur. Bu açıdan bakıldığında, ısıya ihtiyaç duyulan kaynak endüstrisinde sıklıkla hidrokarbonlardan yararlanıldığı görülür.

