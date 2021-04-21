Abdullah Nefes hayatını kaybetti | Abdullah Nefes kimdir? Abdullah Nefes neden öldü?

20 Ekim 1941 yılında Ilgaz’da dünyaya gelen Nefes, üniversite eğitimini Ankara’da DTCF’de ve Hukuk Fakültesi’nde aldı. Abdullah Nefes, genç yaşından itibaren çok sayıda şiir kaleme aldı.

"Üretken ve mücadeleci bir komünisti yitirdik… Yoldaşımız, TKP üyesi, değerli edebiyatçımız Abdullah Nefes’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesinin, yoldaşlarının ve dostlarının başı sağ olsun."

TKP Türkiye Komunist Partisi de, Abdullah Nefes'in yaşamını yitirmesinin ardından bir açıklama yayımladı.

Abdullah Nefes, sosyalist mücadelesi için uzun yıllar çalışmıştır. Bu sosyalizm gölgesi altında şiirler yazmış, çeşitli araştırma ve derleme kitapları da yayınlamıştır. 1969 yılında kurulan Ser yayınlarının da kuruluşunda yer almıştır. Abdullah Nefes’in ölüm haberini, Ataol Behramoğlu “Kardeşim, yoldaşım, düşündaşım, 65 yıllık arkadaşım, şair, yazar, aktivist Abdullah Nefes'i kaybettik" mesajı ile duyurdu. Abdullah Nefes, bugün Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek.

İlk şiirleri ve hikayeleri Varlık, Dost, Yeşil, Ilgaz, Çağrı, Yelken, Evrim, Dönem, Elif, Edebiyat ve Eleştiri, Sanat Emeği gibi dergilerde yayımlandı.

1964 yılında Sosyal Adalet Dergisi ve yayınlarına yazı işleri müdürlüğü yaptı.

1966 yılında Dönüşüm dergisinin sahibi olarak sorumlu yazı işleri müdürlüğünü üstlendi.

1969 yılında Ser yayınlarının kuruluşunda yer aldı.

Türkiye İşçi Partisi’ne üye olan Nefes, daha sonra Ankara’da parti yöneticiliği görevleri de üstlendi.

1971 yılında tutuklanan Nefes, üç yıl tutuklu kaldı. Mücadelesini çeşitli dergiler çıkarak ve kurduğu yayınevleri ile de sürdüren Nefes, Türkiye Yazarlar Sendikası’nda da uzun yıllar yöneticilik görevlerinde bulundu.

1990 yılında üç kitap gerekçe gösterilerek DGM’de yargılandı. Yaşamı boyunca çok sayıda kitaba imza atan Nefes, birçok araştırma ve derleme kitabı da çıkardı.

Abdullah Nefes, Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’ne de uzun yıllar çeşitli düzeylerde katkı sunarak emek verdi.



