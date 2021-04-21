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Abdullah Nefes hayatını kaybetti | Abdullah Nefes kimdir? Abdullah Nefes neden öldü?

21.04.2021 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şair ve yazar olan Abdullah Nefes, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Sosyalizmin en büyük savunucuların biri olan Abdullah Nefes, uzun yıllar TKP üyesi olarak mücadelesini sürdürmüştür. Eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde Hukuk eğitimi almıştır. Genç yaşından beri şiirler yazan Abdullah Nefes, hastalığı sebebi ile tedavi gördüğü hastaneden 20 Nisan akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Abdullah Nefes hayatını kaybetti | Abdullah Nefes kimdir? Abdullah Nefes neden öldü?

Abdullah Nefes, sosyalist mücadelesi için uzun yıllar çalışmıştır. Bu sosyalizm gölgesi altında şiirler yazmış, çeşitli araştırma ve derleme kitapları da yayınlamıştır. 1969 yılında kurulan Ser yayınlarının da kuruluşunda yer almıştır. Abdullah Nefes’in ölüm haberini, Ataol Behramoğlu “Kardeşim, yoldaşım, düşündaşım, 65 yıllık arkadaşım, şair, yazar, aktivist Abdullah Nefes'i kaybettik" mesajı ile duyurdu. Abdullah Nefes, bugün Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek.

ABDULLAH NEFES YAŞAMINI YİTİRDİ

Abdullah Nefes’in hayatını kaybettiği haberini Ataol Behramoğlu,
sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

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TKP Türkiye Komunist Partisi de, Abdullah Nefes'in yaşamını yitirmesinin ardından bir açıklama yayımladı.

"Üretken ve mücadeleci bir komünisti yitirdik…
Yoldaşımız, TKP üyesi, değerli edebiyatçımız Abdullah Nefes’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz.
Ailesinin, yoldaşlarının ve dostlarının başı sağ olsun."

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ABDULLAH NEFES KİMDİR?

20 Ekim 1941 yılında Ilgaz’da dünyaya gelen Nefes, üniversite eğitimini Ankara’da DTCF’de ve Hukuk Fakültesi’nde aldı. Abdullah Nefes, genç yaşından itibaren çok sayıda şiir kaleme aldı.

İlk şiirleri ve hikayeleri Varlık, Dost, Yeşil, Ilgaz, Çağrı, Yelken, Evrim, Dönem, Elif, Edebiyat ve Eleştiri, Sanat Emeği gibi dergilerde yayımlandı.

1964 yılında Sosyal Adalet Dergisi ve yayınlarına yazı işleri müdürlüğü yaptı.

1966 yılında Dönüşüm dergisinin sahibi olarak sorumlu yazı işleri müdürlüğünü üstlendi.

1969 yılında Ser yayınlarının kuruluşunda yer aldı.

Türkiye İşçi Partisi’ne üye olan Nefes, daha sonra Ankara’da parti yöneticiliği görevleri de üstlendi.

1971 yılında tutuklanan Nefes, üç yıl tutuklu kaldı. Mücadelesini çeşitli dergiler çıkarak ve kurduğu yayınevleri ile de sürdüren Nefes, Türkiye Yazarlar Sendikası’nda da uzun yıllar yöneticilik görevlerinde bulundu.

1990 yılında üç kitap gerekçe gösterilerek DGM’de yargılandı. Yaşamı boyunca çok sayıda kitaba imza atan Nefes, birçok araştırma ve derleme kitabı da çıkardı.

Abdullah Nefes, Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’ne de uzun yıllar çeşitli düzeylerde katkı sunarak emek verdi.


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