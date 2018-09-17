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Abdüllatif Şener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili çarpıcı iddia

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.09.2018 15:27 | Son Güncelleme

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Katar Emiri tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Uçağın satın alındığını düşündüğünü söyleyen Şener, 'İster bağış olsun ister satın olma olsun bu kriz ortamında 10 tane hükümeti devirirdi ama Türkiye’de demokratik bir ortam yoktur' ifadelerini kullandı.

Abdüllatif Şener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili çarpıcı iddia

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin ‘Türkiye’ye hibe ettiğini’ söylediği VIP donanımlı Boeing 747-8 tipi özel uçakla ilgili önemli iddialarda bulundu. Uçağın, Cumhurbaşkanı'nın açıklamasının aksine bağış olduğunu düşünmediğini, satın alındığına inandığını kaydeden Şener, "Türkiye’de demokratik bir ortam olsa bu ister bağış olsun ister satın olma olsun bu kriz ortamında 10 tane hükümeti devirirdi ama Türkiye’de demokratik bir ortam yoktur" dedi.

Türkiye’ye eylül ayında geldiği söylenen uçağın Sabiha Gökçen Havaalanı'ndaki hangarda ağustos ayında göründüğünü ifade eden Şener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 23-27 Eylül'de yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na bu uçakla gidebileceği mesajıyla ilgili olarak, “Daha ilk görüşmeler sırasında BM’ye, ABD’ye uçacağını ve bütün yapılması gereken tadilatlar, alımlar falan dahil yetiştirilmesini istemişti. Ona yetiştirmek için harıl harıl zaten çalışılıyordu” diye konuştu.

Şener, Meclis’te ekim ayında başlayacak bütçe maratonunda söz konusu uçakla ilgili bilgilerin yer alıp almayacağına ilişkin soruya da, “ Gelecek bütçede ismen bu uçağın bağış elde edildiğine dair bir kalemi görmeyebiliriz” yanıtını verdi. Bütçelerin prensip itibariyle geçmiş bir yıla ait hesaplar olmadığını da ifade eden Şener, Cumhurbaşkanı'nın sadece devlet bütçesi kullanmadığına da işaret etti.

'BÜTÇEDE GÖRMEYEBİLİRİZ'

Eski Maliye Bakanı Şener, Katar'dan 'hibe edilen' uçak ve ekim ayında başlayacak bütçe mesaisine dair T24'e yaptığı değerlendirmeler şöyle;

-Bütçeler prensip itibariyle geçmiş bir yıla ait hesaplar değildir. 2019 yılı bütçe rakamları arasında görülebilecek bir kalem değildir. 2019’un bütçesi görüşülürken Meclis’te 2018 yılının da kesin hesap yasası görüşülüyor. Gerek kesin hesap yasasında gerekse bütçelerde Meclis’e gelen metinlerde ayrıntıları görmek imkan dahilinde olmuyor. Genel hesap adı altına yerleştiriliyor. Dolayısıyla ismen bu uçağın bağış elde edildiğine dair bir kalemi görmeyebiliriz.

'HEDİYE OLMADIĞI KANAATİNDEYİM'

-Ancak, İsviçre’den bu uçakla ilgili satış işlemleri yapılmıştır. Dolayısıyla satış yapıldığı anlaşılıyor. Ben hediye olmadığı kanaatindeyim. Kamuoyuna yansıdıktan sonra durumu kurtarmak için hediye lafının yayıldığını düşünüyorum. Basında uçağın Eylül ayında geldiği gibi konuşmalar var. Halbuki Sabiha Gökçen Havaalanı'nda o uçak Ağustos ayı içerisinde hangarda görünüyor. Geliş tarihi Eylül değil verilen tarihten aşağı yukarı bir ay önce o uçağı almışlar ve Sabiha Gökçen Havaalanı'nda tutuyorlar. Tutma değil bu aynı zamanda 50 milyon dolarlık bir takım tadilatlar isteyen bir uçak.

'ÖNÜMÜZDE BM TOPLANTISI VAR, UÇAĞI YETİŞTİRMEK İÇİN HARIL HARIL ÇALIŞILIYORDU'

-Bu kriz ortamında 400 milyon dolarlık bir uçak alınıyor ve bu uçağa 50 milyon dolarlık bakım onarım tadilat yapılıyor. Niye yapılıyor, daha ilk uçağın görüşmeleri sırasında BM’ye, ABD’ye uçacağını ve bütün yapılması gereken tadilatlar, alımlar falan dahil yetiştirilmesini istemişti. Ona yetiştirmek için harıl harıl zaten çalışılıyordu. Birdenbire böyle bir uçağın varlığından haberdar olununca bunu ilk kez CHP’li Gamze Taşçıer bir soru önergesi neticesinde gündeme düşürünce hemen başlayan yandaş basın olmak üzere tevil etmek için çaba harcarken bir bağıştır dendi. Arkasından şahsi değil devlete bağış şeklinde devam edildi ama 400 milyon dolarlık bir bağış olmaz.

-Nereye bağışlıyorsunuz, Devlete bağışlıyorsunuz ama cumhurbaşkanının uçak filosuna yapılan bir bağış, yine şahsileştirilmiş bir bağıştır. Vatandaşın kullanacağı Türk Hava Yolları'nın (THY) filosuna giren bir uçak değil. Cumhurbaşkanlığı uçak filosuna dahil edilecek bir uçak olarak verilmiştir. Bence satın alınmıştır. Bağış diyorlarsa da yine özel kullanım yeri bellidir, şahsileştirilmiş bir bağıştır, bu Cumhurbaşkanı'nın kullanımına tahsil edilmiş bir bağıştır. Bu satın almaktan daha zararlı, daha tehlikeli bir durum demektir. Siz bu kadar yüksek bir bağışı kabul edemezsiniz. Bu kadar yüksek şahsileştirilmiş bir bağışı kabul edemezsiniz. Siyasi etik kurlarına da değişik ülkelerde var olan siyasi etik yasalarına da aykırıdır. Bu kadar yüksek bağışlar her zaman siyasi ahlaka aykırı görülmüştür siyasetçilerin ülke menfaatlerini, davranışlarını bozacak nitelikte görülmüştür. Böylesine bağışlar kabul eden siyasetçilerin ülke çıkarlarına göre değil şahsi çıkarlarına göre dış politika uygulayacakları çok kesindir, yaygındır.

-Türkiye’de demokratik bir ortam olsa bu ister bağış olsun ister satın olma olsun bu kriz ortamında 10 tane hükümeti devirirdi ama Türkiye’de demokratik bir ortam yoktur.

(Uçak satın alındıysa parası örtülü ödenekten mi ya da hangi bütçeden karşılanmıştır sorusuna) Örtülü ödeneği çok fazla kullanıyor. Geçen seneki örtülü ödenek 3 milyar Türk lirasını aşmıştı. Doları 3 liradan sayarsanız 2017 yılından bahsediyoruz. Demek ki, 1 milyar dolar civarında 2017 yılında örtülü ödenekten para kullanılmış. Bu örtülü ödenekten yapılan harcamaların hiçbirinin ne olduğunu kimse bilinmez, nereye harcandığı bilinmez, cebine koyduysa bilinmez.

Şahsi paranızı, kişisel paranızı bu kadar harcadığınız zaman dikkati çeker, bunu nereden aldın diye sorarlar. Ama örtülü ödenek böyle bir sorgulamanı da olmadığı, bununla ilgili harcamaların korunmasının gerekmediği ödemedir, harcamadır. Her ay harcamayı yapan başbakan, şimdiki cumhurbaşkanı, örtülü ödenekten şu kadar harcama yapılmıştır der. Tutanak ifadesi budur, altını imzalar yani harcamayı yapan harcamanın yerine yapıldığını ifade eden tutanak hazırlar ve altına imza atar ve bütün harcama tutanaklarını imha ederler o resmi geçerli belge haline gelir. Örtülü ödeneğin nereye harcandığını söylemek de suçtur. Onun için şahsi paranızdan kolaydır diyorum. Cumhurbaşkanı sadece devlet bütçesini kullanmıyor ki.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Konya abdüllatif şener erdoğan uçak Katar

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Bu nasıl hediye 400 milyon dolar.millet aç .bu nasıl rezalet
CELLADINA ASIK OLAN KİŞİLERE ANLATAMAZSINKİ BUNU.. ASK AKLI BASINDAN ALIR
Bizim millete "din" dedin mi başka bir şey görmez gözü... Azıcık düşünseler aslında başımıza gelenlere baksalar hep "din" diye milleti oyalayanlardan geldiğini görecekler ama o potansiyel var mı yok mu tartışılır.
Bu memleketin asıl sorunu idarecilerinin yönetim zafiyetinden çok embesil muhalefetle zaman harcamasıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Sağırları incitmek istemem. Ama bahsettikleriniz, duymuyorlar ama uyduruyorlar.
@saymanxp Tayyip erdoğanın bu kadar yalanı ve aldatılmasından sonra hala inanıyor musun her dediğine ?
hadi be ordan seni kimse dinlemiyor artık algı algı algı
Demokratik bir ortam olmasaydı seni Konya'ya sokmazdık. Ne işin var senin Konya'da. Seni Konya'da istemiyoruz. anlasana git kendi memleketini kirlet.
birgün senin haklı olduğunu anlayacaklar ama iş işten geçecek sayın şener..
Hadi diyelim ki hediye etti katar. cumhurbaşkanı değilmi açıklama yapan 500milyon dolar satılığa çıkınca teklif verdik hediye olmasa parayla alacaktık sonrada millete fakir edebiyatı yap. Hangi kitapta bukadar israf var günahtır hakkımı helal etmiyorum
Millet 100 dolarını bozdurmuyor . Bunların yaptığına bak halk an 1700 kişiye 3.70 tl dolar satıyor biri 400 milyon dolara uçak aliyor
CHP ye Genelbaskan olabilecek kapasitede bir Vekil Muharrem Ince gibi harcanmamali )))
Bizim şirketin bir kuralı var. Eğer 150 dolardan daha pahalı bir hediye alıyorsanız, bu rüşvet olarak değerlendirilir ve üst yöneticilerinizi bilgilendirmeniz gerekir. Birde 500 milyon dolarlık hediye'yi düşünün !!!
bu ülkenin soyulduğunu düşünüyorum yazık oluyor ülkeme yazık !!
millet karşılığında devlet karşılığında uçak hediye edilir
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