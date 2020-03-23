Abdurrahim Albayrak kaç yaşında? Abdurrahim Albayrak’ın son durumu nedir?

Galatasaraylı taraftarların en sevdiği yöneticilerden olan tribünlerin ve kulübün sevilen yüzü Abdurrahim Albayrak ile ilgili korkutan bir haber geldi. Abdurrahim Albayrak ve eşinin koronavirüs testlerinin pozitif olduğu açıklandı. Peki Abdurrahim Albayrak kaç yaşında ve son sağlık durumu nedir?

ABDURRAHİM ALBAYRAK KAÇ YAŞINDA?

1954 doğumlu olan Abdurrahim Albayrak 66 yaşında. Peki Albayrak’ın sağlık durumu ile ilgili son durum nedir? İşte Galatasaray SK’nın açıklaması...

ABDURRAHİM ALBAYRAK’IN SAĞLIK DURUMU NEDİR?

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İkinci Başkanımız Sn. Abdurrahim Albayrak'ın bir süredir devam eden şikayetleri üzerine yapılan kontrollerinde koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkmıştır. İkinci Başkanımız ve aynı teşhisle tedavisine başlanan değerli eşi Şükran Albayrak'ın tedavilerinin 6. gününde genel sağlık durumları olumlu seyretmektedir. Albayrak Ailesi'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletirken her ikisinin de en kısa sürede sağlıklarına kavuşarak aramıza döneceklerine olan inancımızın tam olduğunu belirtmek isteriz."