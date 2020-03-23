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Abdurrahim Albayrak kaç yaşında? Abdurrahim Albayrak’ın son durumu nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2020 13:46 | Son Güncelleme

Galatasaray Futbol Klübünün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Peki Abdurrahim Albayrak kaç yaşında ve son sağlık durumu nedir? İşte Abdurrahim Albayrak hakkında detaylar, Abdurrahim Albayrak ve eşinin sağlık durumu, Galatasaray kulübünün açıklaması...

Abdurrahim Albayrak kaç yaşında? Abdurrahim Albayrak’ın son durumu nedir?

Galatasaraylı taraftarların en sevdiği yöneticilerden olan tribünlerin ve kulübün sevilen yüzü Abdurrahim Albayrak ile ilgili korkutan bir haber geldi. Abdurrahim Albayrak ve eşinin koronavirüs testlerinin pozitif olduğu açıklandı. Peki Abdurrahim Albayrak kaç yaşında ve son sağlık durumu nedir?

ABDURRAHİM ALBAYRAK KAÇ YAŞINDA?

1954 doğumlu olan Abdurrahim Albayrak 66 yaşında. Peki Albayrak’ın sağlık durumu ile ilgili son durum nedir? İşte Galatasaray SK’nın açıklaması...

ABDURRAHİM ALBAYRAK’IN SAĞLIK DURUMU NEDİR?

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İkinci Başkanımız Sn. Abdurrahim Albayrak'ın bir süredir devam eden şikayetleri üzerine yapılan kontrollerinde koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkmıştır. İkinci Başkanımız ve aynı teşhisle tedavisine başlanan değerli eşi Şükran Albayrak'ın tedavilerinin 6. gününde genel sağlık durumları olumlu seyretmektedir. Albayrak Ailesi'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletirken her ikisinin de en kısa sürede sağlıklarına kavuşarak aramıza döneceklerine olan inancımızın tam olduğunu belirtmek isteriz."

ABDURRAHİM ALBAYRAK KİMDİR?

Almanya'ya ilk gidenlerden olan babası onu yanında götürmedi. Babası birkaç yıl sonra Türkiye'ye döndü ve bir dükkân açtı, ancak işler iyi gitmeyince Almanya'ya tekrar geri dönmek zorunda kaldı. Giderken yanında oğlunu da götürdü.

Almanya'nın Frankfurt kentinde babasının yanında inşaatlarda çalıştı. Daha sonra askerliğini yapmak için tekrar Türkiye'ye döndü. Askerliği bitince Almanya'da biriktirdiği parayla bir minibüs aldı ve memleketi Rize'de minibüs şoförlüğü yapmaya başladı. Daha sonra akrabalarının baskısıyla İstanbul'a taşındı.

İstanbul'da, Habibler Köyü'ne yerleşti ve Edirnekapı-Habibler hattında minibüs şoförlüğü yapmaya başladı. İşleri iyi gitti ve zaman içinde babasının gönderdiği parayla ikinci minibüsünü aldı. Daha sonra üçüncü, dördüncü derken birden o hattaki en fazla minibüse sahip kişi unvanını kazandı. Daha sonra bu minibüs filosu Altur Turizm şirketinin temelini oluşturdu. Halihazırda 15000 araçlık bir filonun sahibidir.

9047 nolu Galatasaray Spor Kulübü üyesi oldu. İlk defa Mehmet Cansun'un başkanlığındaki Galatasaray SK yönetim kurulunda Futbol Şube Sorumlusu olarak görev yaptı. Kısa sürede camianın ve taraftarın sevdiği isim haline geldi. Özellikle maç esnasındaki aşırı ve heyecanı dikkat çekti.

2011-2013 yılları arası Ünal Aysal'ın başkanlığındaki yönetim kurulunda görev yaptı. 2013 yılında Ali Dürüst, Refik Arkan ve Adnan Öztürk gibi isimlerle Aysal'ın yeni yönetim listesinde yer almayan Albayrak, 2014 yılında Duygun Yarsuvat başkanlığındaki yönetim kuruluna tekrar seçildi. Albayrak yeni yönetim ile birlikte "Başkan yardımcılığı" görevini üstlendi. 2 Haziran 2015'te görevinden istifa etti.

21 Ocak 2018'de yapılan Galatasaray Olağanüstü Genelkurulu'nda dışarıdan Mustafa Cengiz yönetimini desteklemiş ve Cengiz'in seçilmesiyle Sportif AŞ Başkan Vekili olmuştur. 26 Mayıs 2018'de yapılan Galatasaray Olağan Genelkurulu'nda yeniden başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz'in listesinde yönetime gelmiş ve Galatasaray SK 2. Başkanlığı'na getirilmiştir

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