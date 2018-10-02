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Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 14:05 | Son Güncelleme

Akit TV ekranlarında yayınlanan Derin Gerçekler isimli programda gündeme dair açıklamalarda bulunan Abdurrahman Dilipak, McKinsey şirketine danışmanlık görevi verilmesine sert tepki gösterdi. Dilipak canlı yayında, 'Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak' diye konuştu.

Akit TV’deki Derin Gerçekler programında konuşan Abdurrahman Dilipak, McKinsey şirketine danışmanlık görevi verilmesine çok sert tavır koydu. Dilipak, “Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak” dedi.

Dilipak programda şu ifadeleri kullandı;

''Ya ben kendimi inkar edeceğim ve AK Partililere şirin gözükeceğim, ya da susmayacağım. Bu iktidara hep destek oldum ama yanlışa karşı çıkarım. McKinsey’in FETÖ’den farkı yoktur. ENRON’a danışmanlık yapan bir kirli şirketi Türkiye'ye sokamazsınız. Bunu yapamazsınız. Sokarsanız cehennemin dibine kadar yolunuz var. Geçmişte Irak tezkeresine karşı çıkmıştım. Doğru bildiğimi yaparım ve yapmaya devam edeceğim. Bunlar ne savunma sanayinizi bırakırlar ne tarımınızı. IMF gelse bunlardan daha kötü olmaz. Bunlar sahtekar, bunlar dolandırıcı. Bunlar Rorschild'lerin truva atı.

Büyük bir komplo ile karşı karşıyayız. Ben McKinsey’e karşı çıkarken Tayyip Erdoğan’ı savunuyorum. Bu böyle devam edemez. Yanlış atamalar var. Bu atamalar da komplonun bir parçası. Türkiye'yi Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve Suudi Arabistan'a benzetecekler. Erdoğan’ın da buna izin vermeyeceğine inanıyorum. Bu kafayla giderlerse teğet meğet gitmeyecek. Türk ekonomisi batacak. Eğer önlem alınmazsa Türkiye'ye de Tayyip Erdoğan'a da yazık olacak.”

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Abdurrahman Dilipak ak parti akp McKinsey Recep Tayyip Erdoğan Akit TV derin gerçekler

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
bozuk saat bile günde iki kez doğruyu gösterirmiş..adam haklı Beyler.
dilipak chp ye başkan olsun, kılıcdar dan daha çok iş yapar.
atı alan üsküdarı geçti
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