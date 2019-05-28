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ABD'ye gelen Çinli turist sayısı azaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 20:18 | Son Güncelleme

ABD'ye gelen Çinli turist sayısı azaldı

Çin’den ABD’ye yapılan turizm seyahatlerinde 2003'ten bu yana ilk defa düşüş yaşandığı belirtildi.

ABD medyasında yer alan ve Ulusal Seyahat ve Turizm Bürosu’na dayandırılan haberlere göre, 2018’de Çin'den ABD'ye yapılan seyahatlerde yüzde 5,7 düşüş oldu. 2016 ve 2017’de ABD’yi 3 milyondan fazla Çinli turist ziyaret ederken, 2018'de bu rakam 2 milyon 900 bine geriledi.

Uzmanlar, 2003’ten bu yana Çin’den ABD’ye yapılan seyahatlerde her yıl artış gözlenirken, 2018 yılındaki turizm yavaşlamasında iki ülke arasında devam eden gümrük vergileri anlaşmazlığının etkisi olduğuna işaret ediyor.

Çin yönetimi, geçen yaz, vatandaşlarına “silahlı saldırı, hırsızlık, sağlık alanındaki yüksek maliyetler” gerekçesiyle ABD’ye seyahat uyarısı yapmış, ABD yönetimi de aynı şekilde vatandaşlarına Çin'e seyahat uyarısı yaparak karşılık vermişti.

ABD, şu anda 200 milyar dolar değerindeki Çin ithalatına yüzde 25’lik gümrük tarifesi uygularken, Çin de ABD’nin 60 milyar dolarlık ithalatına aynı şekilde gümrük tarifesi uyguluyor.

Öte yandan, ABD Seyahat Birliği Araştırma Başkan Yardımcısı David Huether, turizmdeki düşüşte Çin ekonomisindeki durgunluğun da etkisi olduğunu savunarak, “Ekonomisi soğusa bile Çin, seyahat endüstrisi için çok iyi bir büyüme kaynağı olmaya devam edecek.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD hükümeti, ABD'ye gelecek Çin turistlerin bu yıl yüzde 2 artarak 3 milyon 300 bine, 2023'te de 4 milyon 100 bine ulaşmasını öngörüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çinli turist gümrük vergileri Ulusal Seyahat ve Turizm Bürosu

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