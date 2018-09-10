Abe, Güney Kore Ulusal İstihbarat Kurumu Başkanı ile görüştü

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Güney Kore Ulusal İstihbarat Kurumu Başkanı Suh Hoon ile görüştü.

Yonhap'ın haberine göre, Abe ile görüşmesinden sonra gazetecilere açıklama yapan Suh, Japonya Başbakanı'na, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması hedefinin ilerletildiği bilgisini verdiğini söyledi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı da Suh'un Abe'yi, geçen hafta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya gelen Güney Kore heyetinin temasları hakkında bilgilendirdiğini açıkladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in bu ay içinde Kim ile zirve yapması planlanıyor. Kim, geçen hafta zirvenin detaylarını görüşmek üzere ülkeyi ziyaret eden Güney Kore heyetini kabul etmişti.

Geçen haftaki heyette yer alan Güney Kore Devlet Başkanı Moon'un ulusal güvenlik danışmanı Çung Ey-yong, mart ayında Kuzey Kore'yi ziyaret etmiş ve Kim Jong-un ile görüşmüştü. Görüşmenin adından nisan ayında Moon, Jae-in ile Kim Jong-un arasında Panmunjom Ateşkes Köyü'nde tarihi bir zirve gerçekleşmişti.

Zirve sonunda yayımlanan ortak deklarasyonda, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeler arasındaki barış sürecini ele almıştı.

İki liderin eylül ayında, bu yılki 3'üncü yüz yüze görüşmeyi yapması planlanıyor.

