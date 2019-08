"Abideleri görmeden kitabı yayınlamak istemedim"

"Kitaba Göktürk alfabesinin özellikleri, harfleri ve karşılıkları konuldu. Asıl inceleme kısmında biz bunu ilk defa yaptık. 150 yıldır Göktürk abidelerinin üzerine çalışılıyor. Okumalar, kelimeler, yorumlar, anlamlar, çok farklı görüşler var. Biz her cümlenin, abidelerde geçen harfleriyle birlikte baskısını yaptık. Altına transkripsiyon dediğimiz harf çevirisini yaptık. Altına bu harf çevrimini yorumladığımız transliterasyon yaptık. Onun altına da Türkiye Türkçesine sadeleştirilmiş şeklini koyduk. Cümledeki kelime ve eklerin hem şekil olarak hem de anlam olarak etimolojisini ortaya koyduk. Bir kelimenin anlamıyla ilgili birbirine ihtilaflı görüşler var. Bunların hepsine kitapta yer verdik. Kendi fikirlerimizi de ortaya koyduk. Şekil ve anlam olarak bugüne kadar bu kitabelerdeki bir kelime hakkında kim ne dediyse bu kitapta var. Bunun üzerine bir de her kelime ve ekin, tarihi Türkçelerindeki karşılıklarını ve bugün 32 Türk lehçesindeki karşılıklarını da koyarak her kelimeyi ve eki, bu şekilde inceledik. Bu üç abideyle ilgili hakikaten güzel bir eser oldu.