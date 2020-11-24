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  4. Ablası ile uzman çavuş eniştesini öldüren polise 2 kez müebbet hapis

Ablası ile uzman çavuş eniştesini öldüren polise 2 kez müebbet hapis

24.11.2020 14:40 | Son Güncelleme:
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Ablası ile uzman çavuş eniştesini öldüren polise 2 kez müebbet hapis

Isparta'da, ablası Ebru Öztürk ile uzman çavuş eniştesi Erkan Öztürk'ü evlerinde tabancayla vurarak öldürdükten 2 ay sonra Niğde'de yakalanan polis memuru Uğur Doğan (47), biri ağırlaştırılmış olmak üzere 2 kez ömür boyu hapse mahkum edildi.

Olay, Davraz Mahallesi 3977 Sokak'taki 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairede, 17 Kasım 2019 tarihinde meydana geldi. Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi'nde görevli Uzman Çavuş Erkan Öztürk, eve gelen kayınbiraderi polis memuru Uğur Doğan ile tartışmaya başladı. Eşi Ebru Öztürk'ün de karıştığı tartışma, kavgaya dönüştü. Polis memuru Uğur Doğan, ablası ile eniştesine tabancayla peş peşe ateş etti, ardından da kaçtı. Silah sesini duyan apartman sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay sırasında evde bulunan biri 2, diğeri 6 yaşında olan çiftin çocukları ise korumaya alındı.

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NİĞDE'DE PANSİYONDA KALDIĞI BELİRLENDİ

Polis, kaçan cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı. Yürütülen titiz araştırma sonunda Uğur Doğan'ın sürekli yer değiştirdiği, sahte kimlik bilgileriyle Niğde'de bir pansiyonda kaldığı belirlendi. Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Niğde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen 13 Ocak'ta düzenlenen operasyonla Uğur Doğan, suç aleti tabanca ve ona ait mermilerle yakalanarak gözaltına alındı. Isparta'ya getirilen Doğan, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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TAHRİK İNDİRİMİ İSTEDİ

Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına sanık Uğur Doğan, tutuklu bulunduğu Isparta E tipi Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü bünyesinde polis memuru olarak görev yaptığını, olay günü Isparta'da bulunan kız kardeşi Ebru Öztürk'ün ailesi ile oturduğu Davraz Mahallesi'ndeki eve geldiğini anlatan Doğan, borç para yüzünden aralarında tartışma çıktığını söyledi. Doğan, kız kardeşi Ebru ve eşi Erkan Öztürk’ün, borç istediği için kendisine ağır hakaretler ettiğini belirterek, "Bir anda sinirlendim ve beylik tabancamla ateş ettim. Ağır tahrik altında işlediğim bu suçtan dolayı ceza indirimi istiyorum" dedi.

MAHKEME HEYETİ İNDİRİM UYGULAMADI

Mahkeme heyeti, sanığın suçunun sabit olduğunu belirterek, kardeşinin kocası Erkan Öztürk'ü kasten öldürmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Heyet, kız kardeşini öldürmekten dolayı da sanığa, cinayetin 'alt soydan birine karşı işlenmiş olması' nedeniyle ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Sanığın ağır tahrik indirimi isteğini de reddeden heyet, cezasında hiçbir indirim yapmadı.

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'BU SUÇUN CEZASI İDAM OLMALI'

Olayda yaşamını yitiren çiftin 2 çocuğuna bakan Erkan Öztürk'ün Malatya'da yaşayan ağabeyi Erol Öztürk, "Bizim 2 canımız boş yere gitti. Geride 2 küçük çocuk kaldı. Bu yapılan suçun cezası idam olmalı ama kanunlarımız buna uygun değil. Verilen ceza bu suçun kanun karşısındaki cezasıdır ama bizim acımızı hafifletmez" değerlendirmesinde bulundu. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğunu da belirten Erol Öztürk, "Beni baba, eşimi de anne olarak görüyorlar. Kendi evlatlarımız gibi bağrımıza bastık. Şu an durumları iyi" dedi.

DHA

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