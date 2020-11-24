Ablası ile uzman çavuş eniştesini öldüren polise 2 kez müebbet hapis

Olay, Davraz Mahallesi 3977 Sokak'taki 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairede, 17 Kasım 2019 tarihinde meydana geldi. Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi'nde görevli Uzman Çavuş Erkan Öztürk, eve gelen kayınbiraderi polis memuru Uğur Doğan ile tartışmaya başladı. Eşi Ebru Öztürk'ün de karıştığı tartışma, kavgaya dönüştü. Polis memuru Uğur Doğan, ablası ile eniştesine tabancayla peş peşe ateş etti, ardından da kaçtı. Silah sesini duyan apartman sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay sırasında evde bulunan biri 2, diğeri 6 yaşında olan çiftin çocukları ise korumaya alındı.

NİĞDE'DE PANSİYONDA KALDIĞI BELİRLENDİ

Polis, kaçan cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı. Yürütülen titiz araştırma sonunda Uğur Doğan'ın sürekli yer değiştirdiği, sahte kimlik bilgileriyle Niğde'de bir pansiyonda kaldığı belirlendi. Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Niğde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen 13 Ocak'ta düzenlenen operasyonla Uğur Doğan, suç aleti tabanca ve ona ait mermilerle yakalanarak gözaltına alındı. Isparta'ya getirilen Doğan, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.