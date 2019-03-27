AB'nin Golan Tepeleri kararına tepkisi

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin Golan Tepeleri kararına tepkisiyle ilgili "Kendisi yaptığı açıklamayla Avrupa Birliği'nin yıllardan beri izlediği tutumu bir kez daha vurguladı. Aynı şekilde Türkiye'nin izlediği tutumla da uyumlu." diye konuştu.

Berger, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek oda başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile Malatya kayısısının Avrupa Birliği (AB) tarafından coğrafi işaret olarak tescillenmesi ve kayısı için oluşturulacak lisanlı depoculuk hakkında görüş alış verişinde bulundu.

Daha sonra Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan'ı ziyaret eden Berger, ticaret borsasıyla olan ilişkilerini daha da derinleştirmek istediklerini belirtti.

Berger, 13 milyon 650 bin avro değerindeki kayısı lisanslı depo projesiyle ürünün paydaşlarının ihtiyaçlarına yanıt vermek istediklerini belirterek, "Bu proje aslında yaptığımız tek çalışma değil. Avrupa Birliği olarak Malatya kayısısını koruma altına aldık coğrafi işaret olarak. Avrupa'da Noel'den önce San Nicolas tatili oluyor ve hediyeler veriliyor. Çoğunlukla da kuru kayısı hediye ediliyor. O kayısıların nereden geldiğini görmekten de ayrıca bir memnuniyet duydum." diye konuştu.