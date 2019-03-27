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AB'nin Golan Tepeleri kararına tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 20:38 | Son Güncelleme

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger: - "(Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin açıklamaları) Kendisi yaptığı açıklamayla Avrupa Birliği'nin yıllardan beri izlediği tutumu bir kez daha vurguladı. Aynı şekilde Türkiye'nin izlediği tutumla da uyumlu"

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin Golan Tepeleri kararına tepkisiyle ilgili "Kendisi yaptığı açıklamayla Avrupa Birliği'nin yıllardan beri izlediği tutumu bir kez daha vurguladı. Aynı şekilde Türkiye'nin izlediği tutumla da uyumlu." diye konuştu.

Berger, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek oda başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile Malatya kayısısının Avrupa Birliği (AB) tarafından coğrafi işaret olarak tescillenmesi ve kayısı için oluşturulacak lisanlı depoculuk hakkında görüş alış verişinde bulundu.

Daha sonra Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan'ı ziyaret eden Berger, ticaret borsasıyla olan ilişkilerini daha da derinleştirmek istediklerini belirtti.

Berger, 13 milyon 650 bin avro değerindeki kayısı lisanslı depo projesiyle ürünün paydaşlarının ihtiyaçlarına yanıt vermek istediklerini belirterek, "Bu proje aslında yaptığımız tek çalışma değil. Avrupa Birliği olarak Malatya kayısısını koruma altına aldık coğrafi işaret olarak. Avrupa'da Noel'den önce San Nicolas tatili oluyor ve hediyeler veriliyor. Çoğunlukla da kuru kayısı hediye ediliyor. O kayısıların nereden geldiğini görmekten de ayrıca bir memnuniyet duydum." diye konuştu.

Berger, Özcan'ın Avrupa'daki ihracatın daha da artması konusunda destek istemesi üzerine şunları söyledi:

"Zaten Malatya kayısısı isminin koruma altına alınması ileriye yönelik büyük bir adım teşkil ediyor. Bunun yanı sıra lisanslı depo projesinin yapılmasıyla sağlanan teknik destekle de beraber ihracat kapasitesinin daha da arttırılmasına büyük bir destek vermiş olacağız. Çok önemli bir hususa değindiniz, kaliteden bahsettiniz. Kalite aslında en önemli faktörü oluşturuyor Avrupa'ya yapılacak ihracat bakımından. Dolayısıyla biz bu projeyle aşamalı olarak kalitenin arttırılmasına da katkıda bulunmak istiyoruz. Aynı zamanda yıl boyunca aynı kalitede ürün elde edilmesini de desteklemek istiyoruz."

Çıkışta bir gazetecinin ABD'nin Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıma kararına ilişkin sorusu üzerine Berger, Golan Tepeleri konusunda AB ve Türkiye'nin aynı görüşe sahip olduğunu belirtti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamasının ardından açıklama yaptığını anımsatan Berger, şunları kaydetti:

"Kendisi yaptığı açıklamayla Avrupa Birliği'nin yıllardan beri izlediği tutumu bir kez daha vurguladı. Aynı şekilde Türkiye'nin izlediği tutumla da uyumlu. Bu açıklamada Avrupa Birliği'nin İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımadığını ifade etti. Bu hem uluslararası hukukla hem de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin iki kararıyla da uyumlu."

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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger kayısıda lisanslı depo Malatya

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