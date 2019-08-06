"Abrakadabra", 11 Eylül'de açılacak

İSTANBUL (AA) - Halil Altındere'nin "Abrakadabra" isimli kişisel sergisi, "Yapı Kredi, 75. Yıl Sergileri" kapsamında ziyarete açılacak.

Sergi, Yapı Kredi Kültür Sanat Binasında, 11 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak.

Sanatçıyı bir sihirbaz, eserleri sihir malzemesi, sergi alanını ise sahne olarak kurgulayan Altındere'nin son dönemde ürettiği üç boyutlu eserleri de sergide görülebilecek.

Dünyanın en prestijli sanat etkinliklerinden biri kabul edilen Venedik Bienali'nin uluslararası ana sergisinde bu yıl üç eseri sergilenen Altındere'nin hiper-realistik heykelleri, bronz işleri ve enstalasyon çalışmalarından oluşan 20'nin üzerinde eseri sanatseverlerle buluşacak.

Açılışta, küratör ve "Abrakadabra" sergi kataloğunun yazarlarından Hou Hanru da yer alacak.

Sergiyle eş zamanlı olarak Hou Hanru, Maria Lind ve HG Masters'ın da aralarında olduğu ünlü küratör ve yazarlar sergiye özel kaleme aldığı yazılarını içeren kitap, Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkacak.

Ayrıca sergi paralelinde sanatçının bir eseri de Yapı Kredi bomontiada ALT'da izlenebilecek.

