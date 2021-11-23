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Abu Dabi Veliaht Prensi bin Zayid yarın Türkiye'ye geliyor

23.11.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Abu Dabi Veliaht Prensi bin Zayid yarın Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

İŞ BİRLİĞİ VE ORTAK ÇALIŞMALARI ARTIRMA OLANAKLARI ELE ALINACAK

Öte yandan BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan haberde, bin Zayid'in, yarın Türkiye'de resmi temaslarda bulunacağı belirtildi.

İkili ilişkilerin yanı sıra Türkiye ile BAE arasında çeşitli alanlardaki iş birliği ve ortak çalışmaları artırma olanaklarının ele alınacağına işaret edilen haberde, ayrıca iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konular ile gelişmelerin de görüşüleceği vurgulandı.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
Abu Dabi Birleşik Arap Emirlikleri Recep Tayyip Erdoğan
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