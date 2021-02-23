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  4. Yemek bulamayınca evlere kadar geldi! Aç tilki televizyon izleyip yemek yedi

Yemek bulamayınca evlere kadar geldi! Aç tilki televizyon izleyip yemek yedi

23.02.2021 14:53 | Son Güncelleme:
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Yemek bulamayınca evlere kadar geldi! Aç tilki televizyon izleyip yemek yedi

Gümüşhane'deki Söğüteli köyünde yiyecek bulamayan tilkiler evlere kadar girdi. Vatandaşların elinden yemek yiyerek karınlarını doyurmaya çalışan vatandaşlar, tilkiye yem ve yemek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Gümüşhane’nin Kürtün ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Söğüteli köyüne inen tilki köyün maskotu haline geldi. Köydeki hemen tüm evlerin kapılarına kadar giden, hatta bazı evlerden içeriye girerek açık olan televizyonu izleyen tilkiye köylüler de yemek, bisküvi veriyor. Köyün müdavimi olan tilkiye şimdilik bir isim koyulmazken, köy halkının sıcak ilgisini gören tilki her akşam köye gelerek, köylülerin ikramıyla karnını doyuruyor.

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Köyde İsmail Çakmak’ın evine giren tilki, ikram esnasında televizyon ekranına bakmayı da ihmal etmedi. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Çakmak’ın videosu çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.

Köy muhtarı Mustafa Keskin, tilkinin köydeki hemen herkesin evine gittiğini, vatandaşların da ekmek, mısır ve et verdiğini belirterek, “Tilkiye şimdilik bir isim vermedik. Yem ve yemek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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İHA

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