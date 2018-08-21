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'Acemi kasaplar' hastanelik oldu

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 21.08.2018 11:22 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışan 7 acemi kasap hastanelik oldu.

Bazıları kurbanı keserken, bazılarıysa derisini yüzerken kendini yaralayan kasaplar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Trakya'da acemi kasap şoku

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Trakya'da 7 kişi, kurban kesmeye çalışırken yaralandı.
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Bayram namazının ardından, bazı vatandaşlar kurbanını kesmek isterken ya da derisini yüzerken kendini yaraladı.
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, bıçakla yaralanan 7 "acemi kasap" hastanelere başvurdu.
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Hafif yaralı vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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