'Acemi kasaplar' hastanelik oldu

Bazıları kurbanı keserken, bazılarıysa derisini yüzerken kendini yaralayan kasaplar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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