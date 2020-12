Acemi kundakçı kendini yaktı

Olay, İngiltere’nin West Yorkshire bölgesinde Leymoor Road kasabasında meydana geldi. Sabah saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi, iki sağlık çalışanı çiftin aracını kundaklamaya çalışırken kendini yaktı. O anlar evin güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

ÇAKMAĞI ÇAKMASIYLA BİRLİKTE ALEV ALDI

Acemi kundakçı, aracın camın kırılmaması üzerine aracın üzerine benzin döktü. Benzini fazla döktüğünü anlayamayan kundakçı, döktüğü benzinin üstüne geldiğini fark etmedi. Kundakçının çakmağı çakmasıyla bir anda araçla birlikte pantolonu da alev aldı. Görüntülerde çıkan alevlerin diğer araca da sıçradığı görüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA