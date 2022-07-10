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Acemi Örümcek Adam sosyal medyada olay oldu! Yolcular gülme krizine girdi: "Bunu çekmeyin"

10.07.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da tramvaya binen Örümcek Adam kıyafetli gencin hüsranla sonuçlanan ters takla gösterisi sosyal medyada viral oldu. Örümcek Adam, akrobatik hareket yapmak isterken bir anda yüzüstü yere düştü ve yolcular o sırada gülme krizine girdi. Acemi Örümcek Adam yolculara seslenip "Bunu çekmeyin, iyi değildi" dese de sonunda başarıya ulaştı. İşte sosyal medyada olay olan Acemi Örümcek Adam'ın gösterisi!

Antalya’da tramvayda akrobatik hareketler yapan Örümcek Adam kıyafetli genç, ters takla atarken yüzüstü yere yapıştı. Kentin birçok farklı noktasında Örümcek Adam kıyafetiyle akrobatik hareketler yaptığı belirtilen gencin bu denemesi hüsranla sonuçlandı. Ancak yolcuları gülme krizine sokan o anlar sosyal medyada ilgi gördü.

YOLCULARIN BAKIŞLARI ARASINDA TAKLA ATTI! ANCAK İŞLER İSTEDİĞİ GİBİ GİTMEDİ

Yaşaşan olayda genç hareket halindeki tramvayda ters takla atmak için hazırlanırken, yolcular da cep telefonuyla kayda girdi. Genci izleyenler arasında küçük yaştaki çocuklar da vardı.

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Yolcuların bakışları arasında ters takla atan Örümcek Adam, bir anda yüzüstü yere düştü.

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Genç kendini toplayıp hemen ayağa kalkarken, yolcular ise o sırada gülme krizine girdi.

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ACEMİ ÖRÜMCEK ADAM: "BUNU ÇEKMEYİN, İYİ DEĞİLDİ"

"Bunu çekmeyin, iyi değildi" diyerek yolculara seslenen genç, sonraki deneyişlerinde ise taklasını başarıyla gerçekleştirdi. "Antalya Hakkında" adlı sayfada yayınlanan gencin videosu, sosyal medyada bir anda viral oldu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya örümcek adam
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