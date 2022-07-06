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Örümcek Adam, asgari ücreti yeterli buldu sosyal medyada gündem oldu: "Allah bereket versin"

06.07.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret 2022 yılı için ikinci kez güncellendi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılarak net rakamın Temmuz ayından geçerli olmak üzere 5 bin 500 liraya yükseltildiğini duyurdu. Dünyaca ünlü süper kahraman karakteri Örümcek Adam'ın (Spider-Man) kostümünü giyen bir vatandaş ise bir sokak röportajında ikinci kez güncellenen 2022 asgari ücretini değerlendirdi. Örümcek Adam'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Asgari ücret, ocak ayında yüzde 52 zam yapılarak 4 bin 253 TL'ye yükseltilmişti. Ancak asgari ücret 2022 yılı için geçtiğimiz günlerde ikinci kez güncellendi. Asgari ücret için yeni zam oranı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Erdoğan asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılarak net rakamın Temmuz ayından geçerli olmak üzere 5 bin 500 TL'ye yükseltildiğini duyurdu.

SOKAK RÖPORTAJINA ÖRÜMCEK ADAM DAMGASI!

Ankara'da yaşadığını söyleyen Örümcek Adam kostümlü bir vatandaş ise YouTube'da yayınlanan bir sokak röportajına katılarak yeni asgari ücreti değerlendirdi. Örümcek Adam, 5500 TL'lik asgari ücretin yeterli olduğunu söyledi. "Bana yeter... Allah bereket versin" diyen Örümcek Adam, alkol, sigara kullanılmadığı ve zina yapılmadığı takdirde bu ücretin herkes için yeterli olacağını da belirtti.

Örümcek adam-1

Nişanlı olduğunu da belirten vatandaş kendisine mikrofon uzatan kişinin "Nasıl evleneceksin?" sorusuna ise "Direkt nikahtan alacağım" yanıtını verdi. Niye düğün yapmıyorsun? sorusuna ise cevabı "Ekonomi iyi. Hatun düğün istemiyor" oldu.

Örümcek Adam kostümlü vatandaşın ifadelerinden bazıları şöyle:

"Şu etrafına bir bak insanların hepsi gezmede alışverişte. Yemesinler diyeceğim o da olmayacak, gezmesinler diyeceğim o da olmayacak. Ama şöyle de bir durum var. Benzin pahalılaştıkça ne bileyim insanlar daha da üzerine gidiyor. Bir şey pahalandıkça daha da üzerine gidiyorlar. Yağ olmuş 500-600 lira. Ben gıda işinde çalışıyorum, 600 lira. Adam evine 10 tane 20 tane yağ çekiyor. İşte alıyor yani."

KOSTÜMÜYLE İZLEYENLERİ GÜLDÜRDÜ

Vatandaşın sokak röportajına örümcek adam kostümüyle çıkması izleyenleri güldürdü.

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asgari ücret örümcek adam
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