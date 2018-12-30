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Acente çalışanlarına "biletleme" eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 14:08 | Son Güncelleme

TÜRSAB Akademi bünyesinde düzenlenen ve uluslararası geçerliliğe sahip "Amadeus ve Kolay Bilet" eğitimi, Bursa'da gerçekleştirildi - TÜRSAB Güney Marmara Yönetim Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu: - "Dünya üzerinde geçerliliği olan biletleme eğitimi verdik. 5 günlük bir eğitim bu. Çok teknik bir konu. Konunun uzmanları tarafından acentelere 10'arlı gruplar halinde eğitim verildi. Bundan sonraki süreçte de eğitimler birçok başlıkta devam edecek"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Akademi bünyesinde düzenlenen ve uluslararası geçerliliğe sahip "Amadeus ve Kolay Bilet" eğitimi Bursa'da gerçekleştirildi.

Seyahat acentelerine kalifiye biletleme personeli yetiştirmek için TÜRSAB Akademi tarafından hazırlanan eğitim programında katılımcılara rezervasyon ve biletleme sistemlerinden olan Amadeus ile rezervasyon ve biletleme konularında bilgiler aktarıldı.

TÜRSAB Güney Marmara Yönetim Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, AA muhabirine, eğitime çok önem verdiklerini söyledi.

Özellikle meslek içi eğitim ve mesleğin gelişmesinin Türkiye'nin ve kentin markalaşması için çok önemli olduğunu vurgulayan Saraçoğlu, "TÜRSAB Akademi olarak meslektaşlarımıza ve turizme yönelen gençlere ücretsiz hizmetler veriyoruz. Bu kapsamda bu hafta dünya üzerinde geçerliliği olan biletleme eğitimi verdik. 5 günlük bir eğitim bu. Çok teknik bir konu. Konunun uzmanları tarafından acentelere 10'arlı gruplar halinde eğitim verildi. Bundan sonraki süreçte de eğitimler birçok başlıkta devam edecek. Acentelerimizin uğraşı konularına göre ihtiyacı olan eğitimleri Bursa'ya taşıyacağız. Eskiden eğitimler İstanbul'da verilirdi artık yeni dönemde illerde de bu eğitimleri gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Bu eğitim sonunda başarılı olanların alacakları sertifikanın uluslararası geçerliliğe sahip olduğuna işaret eden Saraçoğlu, acentelerden gelen taleplere göre farklı başlıklardaki eğitimlerin kentte yapılacağını sözlerine ekledi.

- "Amacımız acente çalışanlarının kalifiye eleman olması"

TÜRSAB Akademi eğitmeni Ceren Genç de TÜRSAB Akademi olarak son 3 ayda sorunlara farklı bakış açıları, stres yönetimi, dijital pazarlama, kültür ve yöre turları gibi farklı eğitimler düzenlendiğini aktardı.

Son zamanlarda yoğun olarak biletleme eğitimlerini gerçekleştirdiklerini dile getiren Genç, "Artık bölgelerde acentelerimizin ayağına giderek bu eğitimleri veriyoruz. 5 günlük bir eğitim. 4 gün eğitim, son gün de sınav oluyor. Başta kolay bilet eğitimi yapıyoruz. Türk Hava Yollarının kullandığı sistemi anlatıyoruz. 3 gün de Amadeus rezervasyon ve otomatik fiyatlandırma eğitimini veriyoruz. Katılımcılar için değerli bir eğitim. Amacımız acente çalışanlarının kalifiye eleman olması." dedi.

Acente sahibi Mehmet Toplan ise 15 yıldır acentecilik işi yaptığını söyledi.

Toplan, biletleme ve rezervasyon eğitimi aldıklarını vurgulayarak, "Bu eğitimler eskiden İstanbul ve Ankara gibi genel merkezde olurdu. Artık TÜRSAB bu hizmeti bizim ayağımıza kadar getirmeye başladı. Burada yapıldığı zaman hem eğitimlerimize katılıyoruz hem de işimizden de geri kalmıyoruz. En önemli nokta da bu aldığımız eğitimler sonrasında başarılı olursak TÜRSAB tarafından sertifika sahibi oluyoruz. Bu sertifikalar da bizim mesleğimize olan ilgimizi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

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