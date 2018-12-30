Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Akademi bünyesinde düzenlenen ve uluslararası geçerliliğe sahip "Amadeus ve Kolay Bilet" eğitimi Bursa'da gerçekleştirildi.

Seyahat acentelerine kalifiye biletleme personeli yetiştirmek için TÜRSAB Akademi tarafından hazırlanan eğitim programında katılımcılara rezervasyon ve biletleme sistemlerinden olan Amadeus ile rezervasyon ve biletleme konularında bilgiler aktarıldı.

TÜRSAB Güney Marmara Yönetim Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, AA muhabirine, eğitime çok önem verdiklerini söyledi.

Özellikle meslek içi eğitim ve mesleğin gelişmesinin Türkiye'nin ve kentin markalaşması için çok önemli olduğunu vurgulayan Saraçoğlu, "TÜRSAB Akademi olarak meslektaşlarımıza ve turizme yönelen gençlere ücretsiz hizmetler veriyoruz. Bu kapsamda bu hafta dünya üzerinde geçerliliği olan biletleme eğitimi verdik. 5 günlük bir eğitim bu. Çok teknik bir konu. Konunun uzmanları tarafından acentelere 10'arlı gruplar halinde eğitim verildi. Bundan sonraki süreçte de eğitimler birçok başlıkta devam edecek. Acentelerimizin uğraşı konularına göre ihtiyacı olan eğitimleri Bursa'ya taşıyacağız. Eskiden eğitimler İstanbul'da verilirdi artık yeni dönemde illerde de bu eğitimleri gerçekleştireceğiz." diye konuştu.