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Acer Aspire 3 A315-58-34G6 Dizüstü Bilgisayar Yılın Son Fırsatları'na özel indirimde
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Acer Aspire 3 A315-58-34G6 Dizüstü Bilgisayar Yılın Son Fırsatları'na özel indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
18.12.2024 11:35
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Dijital çağın hızla ilerlediği günümüzde, ihtiyaçlara uygun bir dizüstü bilgisayar bulmak artık çok daha önemli. Acer Aspire 3, hem günlük işlerinizi kolaylaştıracak performansı hem de multimedya keyfinizi artıracak özellikleriyle ön plana çıkıyor. Hafif ve taşınabilir tasarımı sayesinde dilediğiniz yere götürebileceğiniz model, güçlü Intel Core i3 işlemcisiyle tüm beklentilerinizi karşılıyor. Üstelik, Yılın Son Fırsatları kapsamında 1350 TL indirimle şimdi çok daha erişilebilir! İşte detaylar!

Günümüzde, hem iş hem de eğlence için güvenilir ve yüksek performanslı bir dizüstü bilgisayara sahip olmak büyük önem taşıyor. Acer Aspire 3 A315-58-34G6, Intel Core i3 işlemcisi, 8 GB RAM'i ve 256 GB SSD depolama alanıyla günlük ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde tasarlandı. Hafif bir yapıya sahip olan ürünü her yerde yanınızda taşıyabilirsiniz. Üstelik, Yılın Son Fırsatları kapsamında Acer laptopta cazip indirim mevcut. Sakın kaçırmayın!

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Acer Aspire 3 A315-58-34G6 Dizüstü Bilgisayar

Acer Aspire 3 A315-58-34G6 Dizüstü Bilgisayar

Acer Aspire 3 A315-58-34G6, Intel Core i3-1115G4 işlemcisi ve 8 GB DDR4 RAM’i sayesinde iş, okul ve eğlence için keyifli bir deneyim sunuyor. 256 GB SSD depolama alanı sayesinde dosyalarınıza ve uygulamalarınıza hızlı erişim imkanı, 15.6 inç Full HD ekranı ile ise net ve canlı bir görüntüleme deneyimi sunuyor. HDMI ve diğer bağlantı seçenekleriyle çok yönlü kullanım imkanı bulunan ürün, FreeDOS işletim sistemi sayesinde dilediğiniz yazılımı yükleme özgürlüğü sağlayarak bilgisayarı tamamen ihtiyaçlarınıza uygun hale getiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok ince ve kullanışlı. Montajı kolay."

  • "Günlük işlerde kullanmak için gayet güzel. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

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Bu içerik 18 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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İş birliği İçerikleri
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