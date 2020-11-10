Acı biberle ilgili dikkat çeken açıklama! İçindeki madde...

Araştırmacılar, acı biberlerdeki kapsaisin maddesinin başka sağlık yararları olabileceğini de keşfettiler.

Bu çalışmayı yapmak için bilim insanları, İran, Çin, İtalya ve ABD'de gerçekleştirilen dört sağlık çalışmasının verilerini topladı.

Çalışma hakkında konuşan Dr Xu, bu araştırmanın 'genel sağlıkta önemli bir rol oynayabileceğini' gösterdiğini söyledi.

Bilim insanları, biberde bulunan ve antioksidan özelliklere sahip olan kapsaisinin, iltihaplanmayı durdurmaya yardımcı olabileceği gibi, kan şekeri seviyelerinin çok yükselmesine karşı da koruma sağlayabileceğini düşünüyor.

'DAHA FAZLA ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ VAR'

Pennsylvania Eyalet Üniversitesi ve Amerikan Kalp Derneği'nden beslenme uzmanı Penny Kris-Etherton şunları ekledi: 'Bulguların aslında oldukça dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. Başlangıç olarak obezite ve diyabetle mücadeleye yardımcı olacağı için bu iyi bir haber olacaktır. Çok sayıda farklı hastalık için de etkileri olacağını düşünüyorum. Kardiyovasküler ölümler ve kanser ölümlerinin önüne geçmesini umuyoruz ancak biberin güçleri hakkında kesin olarak konuşabilmemiz için daha fazla araştırmaya ihtiyacımız var.

Bu nedenle, daha fazla acı biber yemenin yaşamı uzatabileceğini ve özellikle kardiyovasküler faktörler veya kanserden kaynaklanan ölümleri azaltabileceğini kesin olarak söylemek imkansız. Henüz kesin olarak bir şey söyleyemesek de, bu baharatlı yemekleri seven insanlar için yüreklendirici bir haber olacak.'



