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Acı haber! Böyle bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2020 18:36 | Son Güncelleme

İstanbul Beşiktaş'ta ağaçlık alanda bir kişi ölü bulundu. Çevrede yapılan çalışmaların ardından İsmail T.'nin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Acı haber! Böyle bulundu

Olay, Beşiktaş - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Edirne istikametinde bulunan ağaçlık alanda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Ağaçlık alanda bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık haber verdi.

BİR SÜREDİR VİYADÜK ALTINDA KALDIĞI ÖĞRENİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde 20'li yaşlarında olan bir erkeğin hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine ekipler olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak çevrede inceleme başlattı. Ekipler, olay yerinde yapılan incelemelerde cesedi bulunan kişinin İsmail T. olduğunu ve bir süredir viyadük altında kaldığı öğrenildi.

Çevrede yapılan çalışmaların ardından İsmail T.'nin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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istanbul Beşiktaş Adli Tıp Kurumu

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