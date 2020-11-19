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Acı haberi Diyarbakır Valisi verdi! 1 askerimiz şehit düştü

19.11.2020 00:17 | Son Güncelleme:
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Acı haberi Diyarbakır Valisi verdi! 1 askerimiz şehit düştü

Diyarbakır’da görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Cumhur Tokuş, silahının ateş alması sonucu kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Cumhur Tokuş’un, şahsi silahının ateş alması sonucu ağır yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.

Vali Münir Karaloğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır’ımızda görev yapan Jandarma Uzm. Çavuş Cumhur Tokuş, şahsi silahının ateş alması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

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