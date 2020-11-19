Acı haberi Diyarbakır Valisi verdi! 1 askerimiz şehit düştü

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Cumhur Tokuş’un, şahsi silahının ateş alması sonucu ağır yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.

Vali Münir Karaloğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır’ımızda görev yapan Jandarma Uzm. Çavuş Cumhur Tokuş, şahsi silahının ateş alması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

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Diyarbakır’ımızda görev yapan

Jandarma Uzm. Çavuş Cumhur Tokuş, şahsi silahının ateş alması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düştü.



Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diliyorum.



Milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/QlpzBPJhfT — Münir Karaloğlu (@munirkaraloglu) November 18, 2020



